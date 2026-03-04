Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Margret Klausner
Tiefschnee, unverspurte Hänge und die Freiheit abseits der Pisten locken immer mehr Menschen ins freie Gelände. Doch mit dieser trügerischen Freiheit geht auch Verantwortung einher – eine Verantwortung, die allzu oft unterschätzt wird. Denn risikobereite Tourengeher und Freerider gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch jene, die im Ernstfall zu ihrer Rettung ausrücken: die Bergretter. Sie helfen – schnell, professionell und ohne zu urteilen. Hinter jedem Einsatz stehen jedoch Menschen, die sich selbst Gefahren aussetzen, Belastendes erleben und mit dramatischen Situationen konfrontiert sind. Dass diese Arbeit großteils ehrenamtlich erfolgt, wird dabei leicht übersehen.

Meinung

Bezirk

von Margret Klausner
04. März 2026

Bergretter – zwischen Hilfe und Risiko

Eigenverantwortung ist im alpinen Raum kein Schlagwort, sondern eine Grundvoraussetzung. Wer sich trotz intensiver Warnungen abseits gesicherter Pisten bewegt, trifft eine bewusste Entscheidung – eine Entscheidung, die nicht nur das eigene Leben betrifft, sondern auch das jener, die zu ihrer Rettung ausrücken müssen.

Vieles wäre vermeidbar: Der Lawinenlagebericht ist kein bloßer Richtwert, sondern eine klare Warnung. Die richtige Ausrüstung ist keine Empfehlung, sondern Voraussetzung. Und das Bauchgefühl ist oft der beste Ratgeber – wenn es „lieber nicht“ sagt, sollte man darauf hören. Die um sich greifende „Vollkasko-Mentalität“ geht letztlich zu Lasten anderer – meist jener, die helfen müssen.

Es ist an der Zeit, den Blick zu verändern: nicht nur auf die Gefahr für sich selbst, sondern auch auf die Verantwortung gegenüber den Rettern. Respekt vor dem Berg heißt auch Respekt vor jenen, die im Ernstfall alles geben.

