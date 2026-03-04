Bergretter – zwischen Hilfe und Risiko

Eigenverantwortung ist im alpinen Raum kein Schlagwort, sondern eine Grundvoraussetzung. Wer sich trotz intensiver Warnungen abseits gesicherter Pisten bewegt, trifft eine bewusste Entscheidung – eine Entscheidung, die nicht nur das eigene Leben betrifft, sondern auch das jener, die zu ihrer Rettung ausrücken müssen.



Vieles wäre vermeidbar: Der Lawinenlagebericht ist kein bloßer Richtwert, sondern eine klare Warnung. Die richtige Ausrüstung ist keine Empfehlung, sondern Voraussetzung. Und das Bauchgefühl ist oft der beste Ratgeber – wenn es „lieber nicht“ sagt, sollte man darauf hören. Die um sich greifende „Vollkasko-Mentalität“ geht letztlich zu Lasten anderer – meist jener, die helfen müssen.



Es ist an der Zeit, den Blick zu verändern: nicht nur auf die Gefahr für sich selbst, sondern auch auf die Verantwortung gegenüber den Rettern. Respekt vor dem Berg heißt auch Respekt vor jenen, die im Ernstfall alles geben.