Autolenker in Kirchberg mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Montag zog die Polizei in Kirchberg einen 66-jährigen türkischen Staatsbürger aus dem Verkehr, der sich mit einem total gefälschten österreichischen Führerschein auswies.



Einer Streife der Polizei Kitzbühel war gegen 0.10 Uhr ein Pkw wegen seiner auffallend unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der vorgezeigte österreichische Führerschein eine Totalfälschung war. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt.



Der 66-Jährige wird wegen Urkundenfälschung an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.