Auftakt nach Maß für St. Johann gegen Ebbs

Breiter Kader als Erfolgsgarant

Dass die Partie auch früher hätte entschieden werden können, sprach Frey offen an: „Die Jungs wollten das Tor machen – es schießt ja keiner absichtlich daneben, das passiert auch Profis. Aber natürlich wäre es geschickter, wenn wir unsere Chancen konsequenter nutzen würden.“



Die vergangenen Monate nutzten die St. Johanner intensiv zur Vorbereitung und testeten unter anderem gegen starke Gegner wie Kitzbühel, Schwaz, Wacker Innsbruck und Söll. „Wir haben in der Wintervorbereitung gut gearbeitet. Natürlich ist es immer schwierig, wenn – wie heute – drei Führungsspieler ausfallen. Umso wichtiger ist ein breiter Kader. Das hat man auch in der Vorbereitung gesehen: Selbst bei vielen Wechseln konnten wir gegen Wacker gut mithalten. Über die lange Saison hinweg ist ein ausgewogener Kader entscheidend“, so Frey.



Platz in Top drei als wichtigstes Ziel

Aktuell liegt St. Johann an der Tabellenspitze der Regionalliga Tirol. Um im kommenden Jahr in die neue Regionalliga West aufzusteigen, ist zumindest ein Platz unter den Top drei notwendig. Der Blick ist dennoch nach ganz oben gerichtet: „Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen, auch wenn immer einmal eine Niederlage passieren kann. Unser Ziel ist es, so lange wie möglich von der Tabellenspitze zu grüßen. Wir bereiten uns auf jeden Gegner bestmöglich vor und schauen von Spiel zu Spiel“, so Frey.