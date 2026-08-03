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Kitzbüheler Anzeiger
Testspiel Köln Hertha

Der 1. FC Köln trifft auf Hertha BSC bei wunderschöner Kulisse im Koasastadion.

Foto: Kitzbüheler Anzeiger

St. Johann

von Laura Hirnsberger
03. August 2026

2:2 vor ausverkauftem Koasastadion

Nach einer Trainingslagerwoche in Kitzbühel traf der 1. FC Köln am Freitag im Koasastadion in St. Johann auf den Berliner Fußballclub Hertha BSC. Das Testspiel diente beiden Mannschaften als Vorbereitung auf die neue Saison.

Gespielt wurde zweimal über 60 Minuten, wodurch die Spieler ordentlich gefordert wurden. Die FC-Tore erzielten Ragnar Ache (siebte Minute) und Marius Bülter (92. Minute), für die Hertha trafen Sebastian Grönning (65. Minute) und Soufian Gouram (119. Minute).

Das Koasastadion war ausverkauft - insgesamt 1.500 Zuschauer sahen sich, trotz der hochsommerlichen Temperaturen - das Spiel an. Für den 1. FC Köln bildete das Spiel gleichzeitig den Abschluss der Trainingslagerwoche in Kitzbühel.

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