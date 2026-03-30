15 Medaillen für Kitzbüheler Langläufer

In der Rennsaison 2025/26 standen die Tiroler Meisterschaften im Langlauf ganz im Zeichen spannender Wettkämpfe und vielseitiger Herausforderungen.



Die Athleten des Kitzbüheler Ski Clubs waren bei allen drei Bewerben vertreten und konnten mit großem Einsatz und tollen Leistungen überzeugen.



Den Auftakt bildete die Tiroler Meisterschaft im Skiathlon Anfang Februar in St. Ulrich. Bei diesem anspruchsvollen Bewerb, der sowohl in der klassischen Technik als auch im Skating ausgetragen wird, waren Vielseitigkeit und ein gutes Renngespür gefragt. Die K.S.C.-Läufer meisterten den Technikwechsel souverän und zeigten starke Rennen auf hohem Niveau.



Weiter ging es mit der Tiroler Meisterschaft im Sprint (Kriterium) Anfang März in der Wildschönau. Hier standen Schnelligkeit, taktisches Geschick und Durchsetzungsvermögen im Mittelpunkt. In spannenden Rennen kämpften sich die Sportler durch die einzelnen Runden und konnten sich mehrfach gut in Szene setzen.



Den Abschluss der Meisterschaften bildete die Staffel Mitte März in Seefeld. Teamgeist und Zusammenhalt waren hier entscheidend, und die K.S.C.-Staffeln überzeugten mit geschlossenen Mannschaftsleistungen. Die American Staffeln (Kinder, Schüler, Jugend und AK Mixed – klassisch und Skating jeweils im Wechsel) sowie die Herren im Dreierteam kämpften stark um die begehrten Spitzenplätze



Insgesamt blickt das K.S.C.-Team auf erfolgreiche Tiroler Meisterschaften mit insgesamt 15 Medaillen zurück, acht davon in Gold, vier in Silber und drei in Bronze.



Ergebnisse TM Skiathlon, St. Ulrich:

K8m: 6. Anton Reicht

K8w: 3. Christina Unterberger

K10m: 8. Paul Fuchs

K10w: 4. Alina Hager

S12w: 1. Lilith Bachmair

S14w: 6. Valerie Reicht

J16m: 2. Sandro See, 4. Loris Koidl

J18w: 1. Maria Hauser

J20m: 1. Simon Grasberger

Mast.w: 1. Sabrina Unterberger



Ergebnisse TM Sprint, Wildschönau:

K8w: 1. Emma-Marie Poley

K10w: 6. Lisa Lindig

S12w: 1. Lilith Bachmair

S14w: 6. Valerie Reicht

J16m: 2. Sandro See

J18m: 1. Samuel Wakolbinger

J18w: 1. Maria Hauser



Ergebnisse TM Staffel, Seefeld:

K8: 3. Emma-Marie Poley / Anton Reicht

K9/10: 10. Paul Fuchs / Christina Unterberger

S11/12: 6. Ella Lindig / Lilith Bachmair

S13/14: 5. Valerie Reicht / Valerie Neunteufel

S15–J18: 2. Maria Hauser / Anna Hauser

Herren: 3. Matthäus Hilber / Toni Ehrensperger / Samuel Wakolbinger

AK Mixed: 2. Barbara Laner / Toni Ehrensperger, 12. Martin Comploi / Doris Kramser (SC Wildschönau)