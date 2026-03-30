Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Sport
  3. 15 Medaillen für Kitzbüheler Langläufer
Kitzbüheler Anzeiger
Langlaufen
Foto: Kitzbüheler Ski Club

Sport

30. März 2026

15 Medaillen für Kitzbüheler Langläufer

In der Rennsaison 2025/26 standen die Tiroler Meisterschaften im Langlauf ganz im Zeichen spannender Wettkämpfe und vielseitiger Herausforderungen.

Die Athleten des Kitzbüheler Ski Clubs waren bei allen drei Bewerben vertreten und konnten mit großem Einsatz und tollen Leistungen überzeugen.

Den Auftakt bildete die Tiroler Meisterschaft im Skiathlon Anfang Februar in St. Ulrich. Bei diesem anspruchsvollen Bewerb, der sowohl in der klassischen Technik als auch im Skating ausgetragen wird, waren Vielseitigkeit und ein gutes Renngespür gefragt. Die K.S.C.-Läufer meisterten den Technikwechsel souverän und zeigten starke Rennen auf hohem Niveau.

Weiter ging es mit der Tiroler Meisterschaft im Sprint (Kriterium) Anfang März in der Wildschönau. Hier standen Schnelligkeit, taktisches Geschick und Durchsetzungsvermögen im Mittelpunkt. In spannenden Rennen kämpften sich die Sportler durch die einzelnen Runden und konnten sich mehrfach gut in Szene setzen.

Den Abschluss der Meisterschaften bildete die Staffel Mitte März in Seefeld. Teamgeist und Zusammenhalt waren hier entscheidend, und die K.S.C.-Staffeln überzeugten mit geschlossenen Mannschaftsleistungen. Die American Staffeln (Kinder, Schüler, Jugend und AK Mixed – klassisch und Skating jeweils im Wechsel) sowie die Herren im Dreierteam kämpften stark um die begehrten Spitzenplätze

Insgesamt blickt das K.S.C.-Team auf erfolgreiche Tiroler Meisterschaften mit insgesamt 15 Medaillen zurück, acht davon in Gold, vier in Silber und drei in Bronze.

Ergebnisse TM Skiathlon, St. Ulrich:
K8m: 6. Anton Reicht
K8w: 3. Christina Unterberger
K10m: 8. Paul Fuchs
K10w: 4. Alina Hager
S12w: 1. Lilith Bachmair
S14w: 6. Valerie Reicht
J16m: 2. Sandro See, 4. Loris Koidl
J18w: 1. Maria Hauser
J20m: 1. Simon Grasberger
Mast.w: 1. Sabrina Unterberger

Ergebnisse TM Sprint, Wildschönau:
K8w: 1. Emma-Marie Poley
K10w: 6. Lisa Lindig
S12w: 1. Lilith Bachmair
S14w: 6. Valerie Reicht
J16m: 2. Sandro See
J18m: 1. Samuel Wakolbinger
J18w: 1. Maria Hauser

Ergebnisse TM Staffel, Seefeld:
K8: 3. Emma-Marie Poley / Anton Reicht
K9/10: 10. Paul Fuchs / Christina Unterberger
S11/12: 6. Ella Lindig / Lilith Bachmair
S13/14: 5. Valerie Reicht / Valerie Neunteufel
S15–J18: 2. Maria Hauser / Anna Hauser
Herren: 3. Matthäus Hilber / Toni Ehrensperger / Samuel Wakolbinger
AK Mixed: 2. Barbara Laner / Toni Ehrensperger, 12. Martin Comploi / Doris Kramser (SC Wildschönau)

Weitere Artikel:

Fußball St. Johann Ebbs

St. Johann

25.03.2026

Auftakt nach Maß für St. Johann gegen Ebbs

Zum Auftakt der Frühjahrsrunde musste der SK St. Johann in Ebbs antreten – seit Jahren ein schwieriges Pflaster, auf dem die Hausherren nur selten Punkte liegen lassen. Entsprechend fokussiert gingen die Gäste in die Partie und erwischten einen starken Start.

Thomas Pfeiler Kirchberg

Sport

25.03.2026

Pefekter Einstand für neuen Kirchberg-Trainer

Mit Ex-Fußballprofi Thomas Pfeiler konnte der SC Kirchberg einen echten Profi als Coach gewinnen – und der durfte zum Liga-Auftakt gleich jubeln.

Schülerliga Kitzbühel

Kitzbühel

24.03.2026

Kitzbüheler Fußballer unter Top-Ten Österreichs

Der Sportmittelschule Kitzbühel belegte Rang neun bei den Schülerliga-Hallen-Bundesmeisterschaften in Wien.

Volleyball St. Johann

St. Johann

23.03.2026

Starker Heimsieg für Volleyballerinnen

St. Johanner Damen wahren nach 3:2-Triumph über TI-Volley Chance auf Platz drei in der Meisterschaft.

Fußball Kitzbühel Dornbirn

Bildergalerie

Kitzbühel

23.03.2026

Klare Heimniederlage für Kitzbühel

Nach der knappen Auftaktniederlage in Reichenau setzte es für den FC Kitzbühel am Wochenende vor heimischem Publikum den nächsten Dämpfer. Gegen Dornbirn mussten sich die Gamsstädter deutlich mit 0:4 geschlagen geben.

PVÖ-Bezirkskegelmeisterschaft Kitzbühel

Bezirk

23.03.2026

Lippusch und Billovits gewinnen PVÖ-Bezirkskegelmeisterschaft

Mit einem würdigen Finale in der Kegelbahn Reith ging die PVÖ-Bezirkskegelmeisterschaft Kitzbühel zu Ende. Den Mannschaftsbewerb entschied Reith für sich.

Ski Clubmeister Waidring

Waidring

23.03.2026

Widmoser und Endstrasser neue Waidringer Clubmeister

Der Schiclub Waidring hat seine Clubmeisterschaften 2026 erfolgreich ausgetragen. Die alpinen Rennen fanden nach wetterbedingter Verschiebung am Hausberg statt, die nordischen Wettkämpfe im Webererfeld auf der hauseigenen 770-Meter-Loipe.

Taekwondo Fieberbrunn

Fieberbrunn

22.03.2026

51 Medaillen für Taekwondo Club

Mit beeindruckenden Leistungen auf der Wettkampffläche sicherten sich die Fieberbrunner Sportler bei den Tiroler Landesmeisterschaften 27 Goldmedaillen, 14 Silbermedaillen und 10 Bronzemedaillen.

E-Paper
Aktuelles
Suche