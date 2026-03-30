Sport
15 Medaillen für Kitzbüheler Langläufer
In der Rennsaison 2025/26 standen die Tiroler Meisterschaften im Langlauf ganz im Zeichen spannender Wettkämpfe und vielseitiger Herausforderungen.
Die Athleten des Kitzbüheler Ski Clubs waren bei allen drei Bewerben vertreten und konnten mit großem Einsatz und tollen Leistungen überzeugen.
Den Auftakt bildete die Tiroler Meisterschaft im Skiathlon Anfang Februar in St. Ulrich. Bei diesem anspruchsvollen Bewerb, der sowohl in der klassischen Technik als auch im Skating ausgetragen wird, waren Vielseitigkeit und ein gutes Renngespür gefragt. Die K.S.C.-Läufer meisterten den Technikwechsel souverän und zeigten starke Rennen auf hohem Niveau.
Weiter ging es mit der Tiroler Meisterschaft im Sprint (Kriterium) Anfang März in der Wildschönau. Hier standen Schnelligkeit, taktisches Geschick und Durchsetzungsvermögen im Mittelpunkt. In spannenden Rennen kämpften sich die Sportler durch die einzelnen Runden und konnten sich mehrfach gut in Szene setzen.
Den Abschluss der Meisterschaften bildete die Staffel Mitte März in Seefeld. Teamgeist und Zusammenhalt waren hier entscheidend, und die K.S.C.-Staffeln überzeugten mit geschlossenen Mannschaftsleistungen. Die American Staffeln (Kinder, Schüler, Jugend und AK Mixed – klassisch und Skating jeweils im Wechsel) sowie die Herren im Dreierteam kämpften stark um die begehrten Spitzenplätze
Insgesamt blickt das K.S.C.-Team auf erfolgreiche Tiroler Meisterschaften mit insgesamt 15 Medaillen zurück, acht davon in Gold, vier in Silber und drei in Bronze.
Ergebnisse TM Skiathlon, St. Ulrich:
K8m: 6. Anton Reicht
K8w: 3. Christina Unterberger
K10m: 8. Paul Fuchs
K10w: 4. Alina Hager
S12w: 1. Lilith Bachmair
S14w: 6. Valerie Reicht
J16m: 2. Sandro See, 4. Loris Koidl
J18w: 1. Maria Hauser
J20m: 1. Simon Grasberger
Mast.w: 1. Sabrina Unterberger
Ergebnisse TM Sprint, Wildschönau:
K8w: 1. Emma-Marie Poley
K10w: 6. Lisa Lindig
S12w: 1. Lilith Bachmair
S14w: 6. Valerie Reicht
J16m: 2. Sandro See
J18m: 1. Samuel Wakolbinger
J18w: 1. Maria Hauser
Ergebnisse TM Staffel, Seefeld:
K8: 3. Emma-Marie Poley / Anton Reicht
K9/10: 10. Paul Fuchs / Christina Unterberger
S11/12: 6. Ella Lindig / Lilith Bachmair
S13/14: 5. Valerie Reicht / Valerie Neunteufel
S15–J18: 2. Maria Hauser / Anna Hauser
Herren: 3. Matthäus Hilber / Toni Ehrensperger / Samuel Wakolbinger
AK Mixed: 2. Barbara Laner / Toni Ehrensperger, 12. Martin Comploi / Doris Kramser (SC Wildschönau)