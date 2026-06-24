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Kitzbüheler Anzeiger
Sommerkonzerte_Klausner

Präsentierten das Programm der heurigen Sommerkonzerte: Herbert Lindsberger (künstlerischer Leiter), Lukas Themel (Schriftführer), Johannes Gasteiger (Obmann) und Kulturreferent Fritz Eller (von links).

Foto: Margret Klausner

Kitzbühel

von Margret Klausner
24. Juni 2026

Kitzbüheler Sommerkonzerte laden zur musikalischen Reise

Seit beinahe fünfzig Jahren gehören sie zu den Höhepunkten des Kitzbüheler Kultursommers – die Sommerkonzerte, die vom Verein der Kitzbüheler Musikfreunde organisiert werden. Seit über 25 Jahren ist Johannes Gasteiger Obmann des Vereins.

Er trat damals in die Fußstapfen von Friedhelm Capellari, der als Gründervater der Sommerkonzerte gilt. Seit 1978 bereichern die hochkarätigen Klassik-Konzerte den Kitzbüheler Kultursommer. „Es darf in Kitzbühel auch Hochkultur stattfinden“, sind sich Johannes Gasteiger, der künstlerische Leiter Herbert Lindsberger sowie Schriftführer Lukas Themel einig. Dieser Tage präsentierte das Trio gemeinsam mit dem Kulturreferenten der Stadt, Fritz Eller, das heurige Programm. Waren es anfänglich immer fünf Konzerte, wurden in den vergangenen Jahren immer vier Konzerte organisiert.

Familienkonzert gibt es heuer nicht mehr
„Es gehört zu unserem Ehrgeiz, unser Publikum Jahr für Jahr mit einer Premiere zu überraschen. Dass dies mit jedem Jahr schwieriger wird, liegt in der Natur der Sache, nähern wir uns doch mit der 49. Ausgabe der Kitzbüheler Sommerkonzerte einem seltenen Jubiläum“, betonte Herbert Lindsberger im Rahmen der Präsentation. Ein Familienkonzert gäbe es heuer übrigens keines mehr. „Nach zehn Jahren mit sehr viel und zuletzt mäßigem Publikumszuspruch haben wir uns entschlossen, unser Angebot für ein speziell auf Familien zugeschnittenes Programm zu überdenken. Davon abzurücken war für uns kein Thema, vielmehr wagten wir den Versuch, dafür einen günstigeren Termin - außerhalb der Schulferien - zu finden. So gab es auch dafür eine Premiere: Camille Saint-Saëns‘ „Karneval der Tiere“ war als Koproduktion der Kitzbüheler Sommerkonzerte und des Harfenfestivals Kitzbühel Teil unserer Konzertserie“, erklärte dazu Johannes Gasteiger.

Den Auftakt der Sommerkonzerte bildet am 5. August das Klavierduo „Silver-Garburg“. Sivan Silver und Gil Garburg, die zu den renommiertesten Klavierduos ihrer Generation zählen, präsentieren Werke von Franz Schubert, Bohuslav Martinů und Maurice Ravel.

Gasteiger gemeinsam mit „aron quartett“
Eine besondere Verbindung von Wiener Klassik und Moderne steht am 12. August im Mittelpunkt. Das „aron quartett“ gastiert gemeinsam mit Kontrabassist Johannes Gasteiger in Kitzbühel. Auf dem Programm stehen Werke von Joseph Haydn, György Kurtág und Antonín Dvořák.

Mit einer Premiere warten die Sommerkonzerte am 19. August auf. Erstmals steht die historische Gitarre im Zentrum eines Konzertabends. Johannes Vogt interpretiert gemeinsam mit Werner Neugebauer, Irina Rusu-Weichenberger, Herbert Lindsberger und Florian Simma Werke von Luigi Boccherini, Juan Crisóstomo de Arriaga und Santiago de Murcia. Teil des Konzerts mit dem Titel „Con la chitarra in mano“ ist auch Herbert Lindsberger. Den Abschluss der Konzertreihe bildet am 26. August das Programm „Russische Klassik statt Russia Today“. Gemeinsam mit dem Kabarettisten und Satiriker Florian Scheuba spielen Musiker des Ensembles Salzburg-Wien.

Die Konzerte beginnen um 20 Uhr im Saal der Landesmusikschule Kitzbühel. Karten gibt es bei Kitzbühel Tourismus. Infos unter www.kitzbueheler-sommerkonzerte.at. mak

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