Junge Kitzbüheler Stimmen beim 6K UNITED! in Münchens Olympiahalle

Die Landesmusikschule Kitzbühel vertrat Tirol beim internationalen Gesangsprojekt „6K UNITED!“ in der Münchner Olympiahalle.



25 junge Sängerinnen der LMS standen dort gemeinsam mit rund 6.000 Kindern und Jugendlichen auf der Bühne. Als einzige Tiroler Musikschule war die LMS Kitzbühel Teil dieses Großprojekts, das Kinder unterschiedlicher Schulformen, sozialer Hintergründe und Kulturen über das gemeinsame Singen verbindet.



Über mehrere Monate bereiteten sich die Teilnehmerinnen gemeinsam mit ihren Gesangslehrerinnen Elisabeth Schnitzhofer und Suzana Weißenböck auf den Auftritt vor. Nach einer gemeinsamen Generalprobe folgte am Abend der große Auftritt in der ausverkauften Olympiahalle, begleitet von einer professionellen Live-Band.



Ein Moment, der bleibt

Für die jungen Sängerinnen wurde der Auftritt zu einem prägenden musikalischen Erlebnis. „Es war noch besser, als ich es mir vorgestellt habe“, sagt Mitwirkende Greta Ladurner. Auch Mia Helfer erinnert sich an den Moment in der Olympiahalle: „Ich habe alles um mich herum vergessen und es war einfach nur toll.“



Gesangslehrerin Elisabeth Schnitzhofer betont die Dimension des Projekts: „Für viele Kinder ist dies ein Erlebnis fürs Leben. Mit rund 6.000 Kindern auf einer Bühne zu stehen und Teil eines so großen Konzerts zu sein, ist etwas ganz Besonderes.“



Gemeinsames Musizieren verbindet

Suzana Weißenböck hebt vor allem die verbindende Botschaft hervor: „Mich fasziniert, wie man in so kurzer Zeit so viele Kinder mit einer positiven Botschaft erreichen kann. Bei 6K UNITED! geht es um Gemeinschaft, Akzeptanz, Wertschätzung, Mitgefühl und vor allem um Liebe füreinander. Die Kinder erleben, wie wichtig Zusammenhalt und ein respektvolles Miteinander sind.“



Musikschuldirektor Peter Gasteiger dankt allen Beteiligten: „Solche Projekte zeigen eindrucksvoll, welche verbindende Kraft Musik hat. Mein Dank gilt unseren engagierten Lehrpersonen, dem Verein zur Förderung der LMS Kitzbühel, der Stadt Kitzbühel, allen Begleitpersonen und den Familien, die diese Teilnahme ermöglicht haben.“KA