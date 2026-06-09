Fußball-WM live in der Alten Gerberei

In der Alten Gerberei werden ausgewählte Spiele der Fußball-WM 2026 in Mexiko, den USA und Kanada live übertragen. Sämtliche Spiele der Gruppenrunde mit der österreichischen Nationalmannschaft stehen dabei ebenso auf dem Programm wie alle Spiele ab dem Viertelfinale bis hin zum alles entscheidenden Finale am Sonntag, den 19. Juli um 21.00 Uhr.



Das gemeinsame Erleben der spannendsten Momente im Turnierverlauf, das Mitfiebern mit seiner Mannschaft schaffen dabei magische Momente. Dazu trägt natürlich die großartige Bildqualität mit dem leistungsstarken 4K-Kino-Digitalprojektor und der riesigen acht mal vier Meter großen Kinoleinwand entscheidend bei. Da sieht man jeden Grashalm wackeln, jede Schweißperle der Akteure tropfen…



Live-Übertragungen auch mitten in der Nacht

Das Team der Alten Gerberei scheut nicht davor zurück, die für mitteleuropäische Verhältnisse denkbar ungünstigen Anstoßzeiten zu Gunsten des gemeinsam Mitfieberns einfach zu ignorieren und überträgt somit die Spiele live bei freiem Eintritt – auch mitten in der Nacht.



Dazu werden ab einer Stunde vor Anpfiff Snacks angeboten, auch ein kleines Frühstück ist dabei. Im Tippspiel werden zudem kleine Preise verlost. Start der Übertragungen ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn.



Alle Infos: www.muku.at/fussball-wm



Österreich-Auftakt am 17. Juni

Österreich startet am 17. Juni (6 Uhr) gegen Jordanien in die Gruppenphase und trifft anschließend am 22. Juni (19 Uhr) auf Argentinien sowie am 28. Juni auf Algerien (4 Uhr früh).

Die Viertelfinalspiele finden von 9. (22 Uhr), 10. Juli (21 Uhr), 11. Juli (23 Uhr) nd 12. Juli (3 Uhr früh) statt, ehe am 14. (21 Uhr) und 15. Juli (21 Uhr)die Halbfinalpartien ausgetragen werden. Das Finale wird am 19. Juli um 21 Uhr steigen.