Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Kultur
  3. Fußball-WM live in der Alten Gerberei
Kitzbüheler Anzeiger
Public Viewing Alte Gerberei

In den USA live dabei: In der Alten Gerberei wird Public Viewing angeboten - auch nachts.

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
09. Juni 2026

Fußball-WM live in der Alten Gerberei

In der Alten Gerberei werden ausgewählte Spiele der Fußball-WM 2026 in Mexiko, den USA und Kanada live übertragen. Sämtliche Spiele der Gruppenrunde mit der österreichischen Nationalmannschaft stehen dabei ebenso auf dem Programm wie alle Spiele ab dem Viertelfinale bis hin zum alles entscheidenden Finale am Sonntag, den 19. Juli um 21.00 Uhr.

Das gemeinsame Erleben der spannendsten Momente im Turnierverlauf, das Mitfiebern mit seiner Mannschaft schaffen dabei magische Momente. Dazu trägt natürlich die großartige Bildqualität mit dem leistungsstarken 4K-Kino-Digitalprojektor und der riesigen acht mal vier Meter großen Kinoleinwand entscheidend bei. Da sieht man jeden Grashalm wackeln, jede Schweißperle der Akteure tropfen…

Live-Übertragungen auch mitten in der Nacht
Das Team der Alten Gerberei scheut nicht davor zurück, die für mitteleuropäische Verhältnisse denkbar ungünstigen Anstoßzeiten zu Gunsten des gemeinsam Mitfieberns einfach zu ignorieren und überträgt somit die Spiele live bei freiem Eintritt – auch mitten in der Nacht.

Dazu werden ab einer Stunde vor Anpfiff Snacks angeboten, auch ein kleines Frühstück ist dabei. Im Tippspiel werden zudem kleine Preise verlost. Start der Übertragungen ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn.

Alle Infos: www.muku.at/fussball-wm

Österreich-Auftakt am 17. Juni
Österreich startet am 17. Juni (6 Uhr) gegen Jordanien in die Gruppenphase und trifft anschließend am 22. Juni (19 Uhr) auf Argentinien sowie am 28. Juni auf Algerien (4 Uhr früh).
Die Viertelfinalspiele finden von 9. (22 Uhr), 10. Juli (21 Uhr), 11. Juli (23 Uhr) nd 12. Juli (3 Uhr früh) statt, ehe am 14. (21 Uhr) und 15. Juli (21 Uhr)die Halbfinalpartien ausgetragen werden. Das Finale wird am 19. Juli um 21 Uhr steigen.

Weitere Artikel:

con2025-250619-amy8333-2

WERBUNG

Kultur

07.06.2026

THE Newchurch Summit 2026

Der Newchurch Summit steht für Motorradleidenschaft, Freiheit und alpines Lebensgefühl. Seit über 20 Jahren ist das Festival ein Fixpunkt für die Motorrad-Szene.

Karneval der Tiere
ABO PUR

Kitzbühel

04.06.2026

Karneval der Tiere begeistert Kinder

Mit dem „Karneval der Tiere“ starteten die Sommerkonzerte der Kitzbüheler Musikfreunde. Musik, Naturfilme und Mitmachaktionen begeisterten zahlreiche junge Zuhörer.

Organisatoren Künstler und Bürgermeister nach dem Konzert vor dem Altar im Kerzenschei n_Riegel
ABO PUR

Kirchdorf

03.06.2026

Virtuose Orgelklänge in der Pfarrkirche Kirchdorf

Der junge Organist Fu Raphael Qiao begeisterte in der Pfarrkirche Kirchdorf mit virtuoser Orgelmusik. Das Publikum dankte mit Standing Ovations und einer Zugabe.

Die Künstler mit den Organisatoren Claudia Monitzer, Ludovica Rossi Purini und Peggo Jo chl
ABO PUR

Kitzbühel

01.06.2026

Große Opernmomente in Kitzbühel

Mit Opernarien und italienischen Melodien begeisterten Rossana Potenza, Ivan Defabiani und Peter Valentovič das Publikum beim Frühlingskonzert der Reihe Vier Jahreszeiten in Kitzbühel.

MS Hopfgarten Schultheater Meine Toechter
ABO PUR

Hopfgarten

29.05.2026

Starkes Schultheater in Hopfgarten

Die Theatergruppe der Mittelschule Hopfgarten überzeugte bei der Uraufführung von „Meine Töchter“ mit einem emotionalen und anspruchsvollen Stück sowie beeindruckender Ausdruckskraft.

LMS St. Johann Verleihung Josef Peyer Preis

Bezirk

28.05.2026

LMS-Schüler überzeugen in Passail

Drei Schüler der Landesmusikschule St. Johann überzeugten beim Volksmusikwettbewerb „Josef Peyer Preis 2026“ in Passail mit starken Leistungen und mehreren Auszeichnungen.

LMS Brixental Popabend und Volksmusik

Bezirk

27.05.2026

LMS Brixental begeisterte mit Pop und Volksmusik

Die Landesmusikschule Brixental begeisterte mit einem Pop-Abend und einem Volksmusikfrühschoppen. Junge Musiker überzeugten mit großer Vielfalt und viel musikalischem Engagement.

Teatro Greco in Fieberbrunn
ABO PUR

Fieberbrunn

27.05.2026

Griechischer Theaterabend begeistert in Fieberbrunn

Mit dem griechischen Theaterstück „Die Erste Liebe“ erlebte Fieberbrunn einen außergewöhnlichen Kulturabend. Musik, Sprache, Kunst und Kulinarik sorgten für ein besonderes Gesamterlebnis.

E-Paper
Aktuelles