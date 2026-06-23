Förderpreis für ein inklusives Bücher-Projekt in Hopfgarten verliehen

Gleichzeitig war Katrin Pancheri, Jobcoach im Diakoniewerk, auf der Suche nach passenden Einsatzmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung. So entstand die Zusammenarbeit. Zunächst unterstützte das Team der Integrativen Beschäftigung jeden Montag beim Verräumen der zurückgegebenen Bücher, Spiele und CDs. Rasch zeigte sich, dass die Aufgaben ausgeweitet werden konnten.



Inzwischen helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch beim Ein- und Ausbuchen der Medien am Computer.



Gemeinsam mehr ermöglichen

Die Tätigkeiten werden dabei an die individuellen Fähigkeiten der Beteiligten angepasst. Unterstützte Kommunikation, leichte Sprache und selbst entwickelte Hilfsmittel ermöglichen selbstständiges Arbeiten auch für Personen, die nicht lesen können.

Darüber hinaus bietet die Mediathek Raum für therapeutische Übungen. Für die Besucherinnen und Besucher ist die Mitarbeit des inklusiven Teams längst selbstverständlich geworden.

