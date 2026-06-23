Das Team der Mediathek Hopfgarten und der Integrativen Beschäftigung freute sich über die Urkunden. An der Preisverleihung in Graz nahm das Team digital teil – so konnten alle mitfeiern.Foto: Diakoniewerk/Pancheri
Förderpreis für ein inklusives Bücher-Projekt in Hopfgarten verliehen
Was vor mehr als zwei Jahren als kleine Idee begann, wurde nun erneut ausgezeichnet: Das inklusive Kooperationsprojekt der Mediathek Hopfgarten und des Diakoniewerks erhielt den Förderpreis 2026 der Heilpädagogischen Gesellschaft Österreich. Mediatheksleiterin Angelika Fohringer plante damals zusätzliche Öffnungstage für die Bücherei.
„Das Bibliotheksteam spart sich Zeit und wir können dadurch einen zusätzlichen Tag pro Woche aufmachen“, freut sich Angelika Fohringer
Gleichzeitig war Katrin Pancheri, Jobcoach im Diakoniewerk, auf der Suche nach passenden Einsatzmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung. So entstand die Zusammenarbeit. Zunächst unterstützte das Team der Integrativen Beschäftigung jeden Montag beim Verräumen der zurückgegebenen Bücher, Spiele und CDs. Rasch zeigte sich, dass die Aufgaben ausgeweitet werden konnten.
Inzwischen helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch beim Ein- und Ausbuchen der Medien am Computer.
Gemeinsam mehr ermöglichen
Die Tätigkeiten werden dabei an die individuellen Fähigkeiten der Beteiligten angepasst. Unterstützte Kommunikation, leichte Sprache und selbst entwickelte Hilfsmittel ermöglichen selbstständiges Arbeiten auch für Personen, die nicht lesen können.
Darüber hinaus bietet die Mediathek Raum für therapeutische Übungen. Für die Besucherinnen und Besucher ist die Mitarbeit des inklusiven Teams längst selbstverständlich geworden.
„Menschen mit Behinderung wollen sich aktiv in das soziale Leben im Ort einbringen und hier gelingt es richtig gut“, betont Katrin Pancheri.