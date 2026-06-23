Die Gegenwartsautorin Birgit Birnbacher zog Zuhörer in ihren Bann

Im gut besuchten Saal der Alten Gerberei gewährte die unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnete Schriftstellerin spannende Einblicke in ihren Werdegang, ihre Gedankenwelt und ihren Schreibprozess. Durch den Abend führte die Germanistin Veronika Schuchter mit Charme und Leichtigkeit. Zwischen den beiden Frauen entwickelte sich ein sympathisches, stellenweise ausgesprochen humorvolles Gespräch, das immer wieder für Lacher im Publikum sorgte.



Mit ihrer Authentizität, Offenheit und klugen Beobachtungsgabe begeisterte Birgit Birnbacher das Publikum und machte den Abend zu einer ebenso inspirierenden wie unterhaltsamen Begegnung mit Literatur. Dafür gab es tosenden Applaus.



Vorschau:

Nach der Sommerpause meldet sich der Literaturverein Lesewelt St. Johann am 15. September mit dem Autor Norbert Gstrein und seinem Roman „Im ersten Licht“ zurück. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Kartenreservierungen unter: info@literaturverein.at