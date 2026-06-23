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Kitzbüheler Anzeiger
Lesung Brinbbacher_Literaturverein

Gabi Pinsker, Veronika Schuchter, Autorin Birgit Birnbacher, Beatrix Mitterweissacher und Heidi Deutinger (von links) .Foto: Literaturverein/Monitzer

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
23. Juni 2026

Die Gegenwartsautorin Birgit Birnbacher zog Zuhörer in ihren Bann

Sprachgewaltig und mit feinem Gespür für ihre Figuren erzählt Birgit Birnbacher in ihrem neuesten Roman „Sie wollen uns erzählen“ von Menschen mit „knisternden Nerven“ – einer treffenden Umschreibung für ADHS, das im Zentrum der temporeichen Mutter-Sohn-Geschichte steht. Dabei vermeidet die Autorin jede Idealisierung ihrer Protagonisten, die außerhalb gesellschaftlicher Normen stehen.

„Die Erzählung über das eigene Leben hängt davon ab, was man sich selbst darüber beibringt“, erklärte Birnbacher.

Im gut besuchten Saal der Alten Gerberei gewährte die unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnete Schriftstellerin spannende Einblicke in ihren Werdegang, ihre Gedankenwelt und ihren Schreibprozess. Durch den Abend führte die Germanistin Veronika Schuchter mit Charme und Leichtigkeit. Zwischen den beiden Frauen entwickelte sich ein sympathisches, stellenweise ausgesprochen humorvolles Gespräch, das immer wieder für Lacher im Publikum sorgte.

Mit ihrer Authentizität, Offenheit und klugen Beobachtungsgabe begeisterte Birgit Birnbacher das Publikum und machte den Abend zu einer ebenso inspirierenden wie unterhaltsamen Begegnung mit Literatur. Dafür gab es tosenden Applaus.

Vorschau:
Nach der Sommerpause meldet sich der Literaturverein Lesewelt St. Johann am 15. September mit dem Autor Norbert Gstrein und seinem Roman „Im ersten Licht“ zurück. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Kartenreservierungen unter: info@literaturverein.at

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