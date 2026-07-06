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Kitzbüheler Anzeiger
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Symbolfoto

Foto: Kitzbüheler Anzeiger

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
06. Juli 2026

Unbekannte stehlen zwei Golfcarts in Kitzbühel – Polizei sucht Zeugen


Am Sonntag, 5. Juli 2026, zwischen 4.30 und 4.50 Uhr, nahmen bislang unbekannte Täter zwei Golfcarts unbefugt vom Gelände des Golfplatzes Kitzbühel-Schwarzsee-Reith in Betrieb. Die Fahrzeuge waren dort abgestellt.

Nach der Spritztour stellten die Unbekannten beide Golfcarts wieder im Bereich des Golfplatzes ab. Durch die unbefugte Benutzung wurde eines der Fahrzeuge beschädigt.

Die Polizeiinspektion Kitzbühel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Golfplatzes beobachtet hat, wird ersucht, sich unter der Telefonnummer 059133/7200 bei der Polizeiinspektion Kitzbühel zu melden.

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