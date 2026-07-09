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Kitzbüheler Anzeiger
Vorstand Energiegemeinschaften
Foto: Raiffeisen Regenarative

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
09. Juli 2026

Selbst wählen, woher der Strom kommt

Ab Juli können Haushalte, Landwirte und Betriebe in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein selbst wählen, woher ihr Strom kommt – direkt aus der Nachbarschaft – begleitet von den Raiffeisenbanken vor Ort. Gemeinsam in der Region die Energiewende angehen und sich mit Strom aus der Nachbarschaft versorgen – dieses Ziel wird im Unterland ab diesem Sommer großflächig Realität.

Ab Juli startet in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel die flächendeckende Ausrollung von Erneuerbaren Energiegemeinschaften (EEG). Initiiert wurde das von den heimischen Raiffeisenbanken.

Das Prinzip hinter den neuen Energiegemeinschaften ist einfach: Wer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und tagsüber mehr Strom produziert, als im eigenen Haushalt verbraucht wird, stellt diesen Überschuss der Energiegemeinschaft zur Verfügung. Die Nachbarn wiederum – ob Privathaushalt, Landwirt oder Gewerbebetrieb – beziehen diesen grünen Strom direkt aus der Region.
Der Strom für die Waschmaschine kommt dann im Idealfall direkt vom Wasserkraftwerk nebenan. Scheint die Sonne kräftig, versorgt die eigene PV-Anlage die regionale Bäckerei oder den Handwerksbetrieb um die Ecke. Energie wird so von Mensch zu Mensch und von Gemeinde zu Gemeinde gehandelt.

Wertschöpfung bleibt vor Ort
„Ziel ist es, dass der Strom bleibt, wo er entsteht“, heißt es von Seiten der Initiatoren. Durch die kurzen Wege wirdnicht nur das Stromnetz entlastet und das Klima geschont, sondern auch die Wertschöpfung bleibt direkt vor Ort. Ein zentraler Aspekt der Energiegemeinschaften sind transparente Tarife, welche innerhalb der Genossenschaft festgelegt werden. Damit wird Planungssicherheit für Produzenten und Verbraucher geschaffen – abseits von unvorhersehbaren Schwankungen an den internationalen Strombörsen.

Eingeladen zum Mitmachen sind ausdrücklich alle – egal, ob man als reiner Verbraucher regionalen Ökostrom beziehen will oder durch die eigene PV-Anlage den Überschuss an die EEG verkauft. Beratung und Auskunft zu den Energiegemeinschaften gibt es bei den teilnehmenden Raiffeisenbanken in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel sowie unter regenerative.at.

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