Schwerer Fahrradunfall in St. Ulrich: Elfjähriger bei Kollision mit Auto verletzt

Ein elfjähriger Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag in St. Ulrich am Pillersee bei der Kollision mit einem Pkw schwer verletzt worden. Der Bub wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert.



Am Donnerstag ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Gemeindestraße „Weißleiten“ in St. Ulrich am Pillersee ein Verkehrsunfall, bei dem ein elfjähriger Radfahrer schwere Verletzungen erlitt.



Ein 46-jähriger Österreicher war mit seinem Pkw in Richtung Fieberbrunn unterwegs, als der im Bezirk Kitzbühel wohnhafte elfjährige Tscheche mit seinem Fahrrad von einem Wanderweg kommend die Gemeindestraße überqueren wollte. Beim Einfahren auf die Fahrbahn kam es zur Kollision zwischen dem Fahrrad und dem Auto.



Der Junge zog sich dabei eine schwere Verletzung am Unterarm zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.

Im Einsatz standen zwei First Responder, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungstransportwagen sowie die Polizei. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel übermittelt.