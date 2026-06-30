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Motorradfahrer kollidiert bei Überholmanöver in St. Johann mit Auto
Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw kam es Anfang der Woche auf der Hochkönigsstraße im Gemeindegebiet von St. Johann.Ein 21-jähriger Österreicher war mit seinem Pkw von St. Johann in Richtung Fieberbrunn unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 54-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad in die entgegengesetzte Richtung hinter einem Pkw. Als der Motorradlenker zum Überholen ansetzte, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto des 21-Jährigen.
Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und kam mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Feld zum Liegen. Der 54-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach einer ambulanten Erstversorgung wurde er in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Der Lenker des Pkw zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.