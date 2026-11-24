Der Kitzbüheler Anzeiger verlost jeweils 2 Eintrittskarten für "Marecek & Steinhauer".



Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Montag, 13. Dezember 26, 06.00 Uhr, absenden.



Infos zum Event:

Das Erfolgsprogramm „Was lachen Sie?“ mit Heinz Marecek und Erwin Steinhauer kehrt zurück! Zwei Legenden. Ein Kultprogramm. Und endlich wieder gemeinsam auf der Bühne! Heinz Marecek und Erwin Steinhauer bringen ihr Erfolgsprogramm „Was lachen Sie?“ zurück – am Samstag, 20. März 2027 um 19 Uhr im Stadtsaal Kufstein.