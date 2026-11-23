Der Kitzbüheler Anzeiger verlost jeweils 2 Eintrittskarten für "Boogie-Woogie und Blues im Advent"



Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Montag, 07. Dezember 26, 06.00 Uhr, absenden.



Infos zum Event:

Der Lionsclub Kitzbühel und Kleinkunst Kitzbühel laden am Donnerstag, 10. Dezember, um 20 Uhr zu einem Konzert mit Boogie-Woogie, Blues und schwungvollen Christmas-Songs in den Konzertsaal der Landesmusikschule Kitzbühel ein. Die international erfolgreiche Innsbrucker Pianistin Katharina Alber präsentiert mit ihrer Band „Boogie Kathi & the muddy Bluesmen“ Klassiker und eigene Songs. Mit dabei sind Armin Turri an der Gitarre, Peter Salinger an der Blues-Harp, Gösta Müller am Bass und Walter Metzler am Schlagzeug.