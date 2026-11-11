Der Kitzbüheler Anzeiger verlost jeweils 2 Eintrittskarten "Wiener Zuckerl und Tiroler Charme"



Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Dienstag, 24. November 26, 06.00 Uhr, absenden.



Infos zum Event:

Wiener Eleganz trifft Tiroler Volksmusik: Das Tyrol Music Project und Volksoper-Tenor Wolfgang Gratschmaier präsentieren am 28. November im Konzertsaal der Landesmusikschule Kitzbühel „Wiener Zuckerl und Tiroler Charme“, Beginn: 20.00 Uhr