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Wiener Zuckerl und Tiroler Charme

Wiener Zuckerl und Tiroler Charme

Foto: Balázs Delbó

Wiener Zuckerl und Tiroler Charme

Der Kitzbüheler Anzeiger verlost jeweils 2 Eintrittskarten "Wiener Zuckerl und Tiroler Charme"

Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Dienstag, 24. November 26, 06.00 Uhr, absenden.

Infos zum Event:
 Wiener Eleganz trifft Tiroler Volksmusik: Das Tyrol Music Project und Volksoper-Tenor Wolfgang Gratschmaier präsentieren am 28. November im Konzertsaal der Landesmusikschule Kitzbühel „Wiener Zuckerl und Tiroler Charme“, Beginn: 20.00 Uhr

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