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Chris Jones und Paolo Ercoli

Chris Jones und Paolo Ercoli

Foto: Kleinkunst

Chris Jones und Paolo Ercoli

Der Kitzbüheler Anzeiger verlost jeweils 2 Eintrittskarten für "Chris Jones und Paolo Ercoli"

Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Dienstag, 26. November 26, 06.00 Uhr, absenden.

Infos zum Event:
 Ein Hauch von Nashville zieht durch Kitzbühel: Am 2. Dezember gastieren Chris Jones und Paolo Ercoli auf Einladung des Vereins Kleinkunst im Kolpinghaus. Jones feierte mit seiner Band bereits 25 Nummer-eins-Hits in den Bluegrass-Charts und tritt regelmäßig in der berühmten Grand Ole Opry auf. Sein italienischer Bühnenpartner Paolo Ercoli zählt zu den international angesehenen Dobro-Spielern und wirkte an mehr als 40 CD-Produktionen mit. Gemeinsam versprechen die beiden Musiker einen abwechslungsreichen Abend mit gefühlvollem Gesang und virtuosem Gitarrenspiel. Beginn ist um 19.30 Uhr.

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