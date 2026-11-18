Der Kitzbüheler Anzeiger verlost jeweils 2 Eintrittskarten für die Veranstaltung „Special Edition" - 20 Jahre TRICKY NIKI.



Tricky Niki war immer schon speziell. Seit 20 Jahren läuft er auf der Bühne ein und wird trotzdem nicht kleiner. Und jetzt zeigt die auf einen Meter siebzig limitierte Sonderedition der Unterhaltung auch noch ein richtig großes Jubiläumsspecial: „Tricky Niki – Special Edition“.



Wann: Freitag, 19. Februar 2027

Arena 365, Kirchberg

Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr



Weitere Infos finden Sie HIER.



Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Montag, 15. Februar 2027, 06:00 Uhr,absenden.