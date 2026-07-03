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Kitzbüheler Anzeiger
Polizei

Symbolfoto

Foto: Symbolbild_Pixaby

Going

von Kitzbüheler Anzeiger
03. Juli 2026

Lkw mit Anhänger auf der B178 umgekippt

Ein 64-jähriger Lkw-Lenker ist am Donnerstag auf der Loferer Bundesstraße bei Going mit seinem Fahrzeuggespann von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann wurde leicht verletzt, am Lkw entstand erheblicher Sachschaden.

Am Donnerstag, 2. Juli, kam es gegen 11.50 Uhr auf der Loferer Bundesstraße im Gemeindegebiet von Going zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw.
Ein 64-jähriger Österreicher war mit einem Lkw samt Anhänger von St. Johann in Richtung Going unterwegs, als das Fahrzeug in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Lkw geriet auf das rechte Bankett und kippte schließlich auf die Beifahrerseite.
Der Lenker erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Abklärung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht.

Am Fahrzeuggespann entstand erheblicher Sachschaden. Der Lkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Zudem wurde eine Verkehrsleiteinrichtung beschädigt.

Im Einsatz standen zwei Polizeistreifen, eine Polizeimotorradstreife, ein Rettungsfahrzeug, ein Abschleppdienst sowie die Straßenmeisterei.

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