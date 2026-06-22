Einbruch bei Sportverein in Kitzbühel: Sportequipment im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Zwischen dem 14. Juni 2026, 18:30 Uhr, und dem 21. Juni 2026, gegen 18:00 Uhr, kam es in den Räumlichkeiten eines Sportvereins in Kitzbühel zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu den unversperrten Vereinsräumen.



Container im Kellergeschoss aufgebrochen

Im Kellergeschoss des Gebäudes brachen die Täter einen metallenen Aufbewahrungscontainer auf. Daraus wurden verschiedene Sportgeräte und Ausrüstungsgegenstände entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen Betrag im niederen fünfstelligen Eurobereich.



Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittlungen zur Ausforschung der Täterschaft laufen derzeit. Ob es Zeugen gibt oder Spuren gesichert werden konnten, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei ersucht mögliche Hinweisgeber, verdächtige Beobachtungen im fraglichen Zeitraum zu melden, um zur Klärung des Falls beizutragen.