"Damische Aderl" zieht im Maurachhof ein

Mit jeder Sommerausstellung erfindet sich der Maurachhof ein Stück weit neu. Nach „Land(wirt)schaft oder it goes not on a cow hide“ und „Das Hühnerkarussell“ lädt der Verein Kunstbühel+ heuer zu „Das Damische Aderl feat. Michèle Pagel, Stefan Rinck und Markus Orsini-Rosenberg“. Bereits der Titel verrät den feinen Humor der Ausstellungsmacher. Das im Dialekt bekannte „damische Aderl“ beschreibt einen Menschen mit einer besonderen, manchmal etwas verschrobenen, aber stets kreativen Ader und schlägt zugleich die Brücke zum vor zehn Jahren verstorbenen Künstler und Professor Gunter Damisch.



Die mittlerweile dritte Sommerausstellung rückt nicht nur die Kunstwerke, sondern auch den Ort selbst stärker denn je in den Mittelpunkt. Die ehemalige Squashhalle mit ihren Räumen auf drei Ebenen wird selbst zum Teil der Inszenierung. Jeder Bereich besitzt eine eigene Atmosphäre und setzt unterschiedliche künstlerische Schwerpunkte. So entstehen abwechslungsreiche Raumeindrücke, die Architektur und Kunst auf besondere Weise miteinander verbinden.



Internationale Kunst trifft Kitzbühel



Bereits der Auftakt beeindruckt. Besucher werden von Skulpturen aus Stefan Rincks „Alpen Clan“ empfangen, die eigens aus der Pinakothek der Moderne in München nach Kitzbühel gebracht wurden. Der international renommierte Künstler, dessen Arbeiten bereits in Städten wie in Paris und Brüssel zu sehen waren, stellt damit erstmals in Österreich aus. Allein der Transport war eine logistische Meisterleistung. Bis zu 550 Kilogramm schwere Skulpturen aus unterschiedlichen Natursteinen fanden ihren Weg in den Maurachhof. Die humorvollen Figuren begeistern nicht nur Kunstkenner. Manche erinnern an Charaktere aus Star Wars oder anderen Fantasywelten und ziehen dadurch auch junge Besucher unmittelbar in ihren Bann.



Sportgeschichte und Kunst verschmelzen



Im Zentrum der ehemaligen Squashhalle verdichten sich Werke von Gunter Damisch mit Arbeiten ehemaliger Studierender seiner Klasse an der Akademie der bildenden Künste Wien zu einer vielschichtigen Raumcollage. Sichtbar geblieben sind die Linien des ehemaligen Squashfeldes an den Wänden. Eine eigens errichtete Tribüne greift die Geschichte des Gebäudes auf und verbindet Sport und Kunst auf ungewöhnliche Weise. Gerade in Kitzbühel, wo der Sport seit jeher das Ortsbild prägt, entsteht so ein spannender Dialog zwischen Bewegung, Wettkampf und kreativem Schaffen. Im Mittelpunkt stehen Gunter Damischs Skulptur und Gemälde gemeinsam mit Stefan Rincks monumentalem „Thron“.



Obwohl der Professor räumlich in der Mitte positioniert ist, entsteht bewusst keine Hierarchie. Vielmehr zeigt die Ausstellung Damisch als Wegbereiter und Ermöglicher. Der einst jüngste Professor der Akademie verstand sich nie als Ideologe, sondern förderte seine Studierenden in ihrer individuellen künstlerischen Entwicklung. Dazu zählt auch der Kitzbüheler Künstler Matthias Bernhard, der als prägende Kraft von Kunstbühel+ selbst bei Damisch studierte. Ausgangspunkt der Ausstellung ist dessen zehnter Todestag.



Seine Haltung des „Sowohl als auch“ wird dabei nicht als nostalgischer Rückblick verstanden, sondern als Einladung, künstlerische Praxis heute neu zu denken. Neben Arbeiten ehemaliger Studierender sind auch Werke jener Künstler zu sehen, die später Damischs Professur übernahmen. Auffallend ist dabei, dass grafische Ausdrucksformen in vielen Positionen dominieren, ohne dass eine stilistische Vorgabe erkennbar wäre. Gerade diese Offenheit prägte Damischs Verständnis von Lehre.



