Vermisster 81-Jähriger tot aus Schwarzsee geborgen

Ein seit Freitag vermisster 81-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag tot aus dem Schwarzsee in Kitzbühel geborgen worden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat zur Klärung der Todesursache eine Obduktion angeordnet.



Der Mann war am Freitagvormittag mit seinem E-Bike zum Schwarzsee gefahren, um dort schwimmen zu gehen. Als er über Stunden nicht nach Hause zurückkehrte, erstattete seine Ehefrau bei der Polizei eine Abgängigkeitsanzeige.



Daraufhin wurde eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet. Im Einsatz standen unter anderem die Wasserrettung, die Freiwillige Feuerwehr Kitzbühel, die Eurinos-Hundestaffel sowie Polizeikräfte. Gegen 19 Uhr wurde das E-Bike des Vermissten an einem Baum im Bereich des Schwarzsees gefunden.



Nach mehreren Stunden intensiver Suche entdeckte die Wasserrettung den 81-Jährigen schließlich in der Nacht gegen 1.13 Uhr im nördlichen Uferbereich des Sees in einer Tiefe von rund 1,5 Metern. Der verständigte Sprengelarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Zur Klärung der genauen Todesursache wurde von der Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Obduktion angeordnet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.