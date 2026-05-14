glück.tage - Toni Polster & Oliver Kahn



22. Mai 2026

Erl, Festspielhaus

Freitag, 19:30 Uhr



Freu dich auf Toni Polster und Oliver Kahn live auf der Bühne. Zwei der größten Persönlichkeiten des europäischen Fußballs, die sich früher als Kontrahenten am Spielfeld gegenüberstanden und heute in einem moderierten Gespräch aufeinandertreffen. Gemeinsam sprechen sie über ihre außergewöhnlichen Karrieren, über Erfolge, Niederlagen und prägende WM-Momente, über mentale Stärke im Spitzensport und über die Rolle von Glück im Fußball.



Nach der Halbzeitpause holen wir mit dem Kufsteiner Jung-Fußballer Loris Husic einen zusätzlichen Spieler auf die Bühne. Bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar im Herbst 2025 wurde er mit Österreich Vize-Weltmeister und verfolgt nun seinen Weg in Richtung Profifußball.



So werden die glück.tage zu einem besonderen Treffen der Generationen – vom aufstrebenden Talent bis zu den großen Legenden des europäischen Fußballs. Ein Abend, der zeigt, wie sehr Fußball verbindet und wie eng Teamgeist, Leidenschaft und Glück miteinander verwoben sind. Natürlich werfen die beiden Ausnahmesportler auch einen Blick auf die WM 2026 und diskutieren die Chancen von Österreich und Deutschland.













