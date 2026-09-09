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Kitzbüheler Anzeiger
Filmtheater Kitzbühel
Foto: Angelina Wörgetter

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
09. September 2026

Tiroler Kinos: Erfreuliche Entwicklung

Die Tiroler Kinos können auf eine erfreuliche Entwicklung im bisherigen Kinojahr 2026 blicken. Bis einschließlich 31. August wurden in den sechs größten Lichtspielhäusern des Landes 538.328 Kinobesuche verzeichnet. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 490.653. Das entspricht einem Plus von 9,7 Prozent beziehungsweise rund 47.700 zusätzlichen Besuchen.
Zu den erfassten Häusern zählt neben den großen Kinos in Innsbruck, Kufstein, Imst und Wörgl auch das Filmtheater Kitzbühel. Gemeinsam decken die sechs Häuser rund 82 Prozent aller Tiroler Kinobesuche ab. Die Zahlen zeigen damit deutlich, dass das gemeinsame Filmerlebnis auf der großen Leinwand weiterhin gefragt ist.

Kinofest am 12. September
Für zusätzlichen Rückenwind soll nun das Kinofest 2026 sorgen. Am Samstag, 12. September, können Filme in den teilnehmenden Kinos zum vergünstigten Preis von 5,90 Euro besucht werden. Je nach Kino sind darüber hinaus Aktionen wie Gewinnspiele oder Gratis-Popcorn geplant. Mit dem Kinofest sollen bewusst auch jene Menschen angesprochen werden, deren letzter Kinobesuch bereits länger zurückliegt.

Für den positiven Verlauf des Kinojahres sorgen auch zahlreiche erfolgreiche Produktionen. An der Spitze liegt bislang „Der Super Mario Galaxy Film“ mit 41.673 Besuchen, gefolgt von „Spider-Man: Brand New Day“ mit 39.291 und „Die Odyssee“ mit 38.373 Besuchen. Auch „Michael“ und „Minions & Monster“ konnten ein großes Publikum erreichen.

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