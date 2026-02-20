Shaolin-Mönche live

Die Mönche des Shaolin Kung Fu



24. März, 19:30 Uhr

Stadtsaal Kufstein



Ein Ort voller Geheimnisse, eine Lehre, die seit über 1.500 Jahren weitergegeben wird: Am 24. März verwandelt sich der Stadtsaal Kufstein in die Bühne für die international gefeierte Produktion „Die Mönche des Shaolin Kung Fu – Shamis Weg nach Shaolin“. Das legendäre Shaolin-Kloster im Herzen Chinas gilt als spirituelles Zentrum des Zen-Buddhismus und als Ursprung einer Kampfkunst, die Körper, Geist und Lebensenergie in Einklang bringt.



Seit Jahrhunderten begeben sich Schüler – oft bereits im Kindesalter – auf diesen anspruchsvollen Weg, um Disziplin, innere Stärke und die Kontrolle über ihr Qi zu erlangen.



Im Mittelpunkt der Show steht die Geschichte des jungen Shami, der sich den harten Prüfungen der Shaolin-Ausbildung stellt. Das Publikum erlebt spektakuläre Demonstrationen scheinbar unmöglicher Fähigkeiten: Eisenstangen zerbrechen auf bloßer Haut, Speerspitzen prallen ab, Stöcke zerschellen – möglich gemacht durch jahrelanges Training, eiserne Disziplin und die meisterhafte Beherrschung des Hard Qi Gong.



Authentische Videoeinspielungen, gedreht im Original-Kloster in China, gewähren seltene Einblicke in das asketische Leben und die intensiven Trainings der Mönche. Mutproben, Grenzerfahrungen und die tiefe Beziehung zwischen Meister und Schüler machen die Show zu einem fesselnden Erlebnis für alle Sinne.



Spektakulär, inspirierend und berührend – ein Erlebnis für die ganze Familie.





