Mit Feuer und Flamme: Feinspitze am heißen Rost

Die einen entzünden zu Sonnwend Fackeln auf Berggraten, die anderen fachen in der kürzesten Nacht des Jahres den Griller an – gesagt, getan: Der St. Johanner Verein Grill ABC hat sich in der alten Volksschule von Gasteig schon seit Längerem küchentechnisch eingerichtet. Dort treffen sich die Mitglieder von Zeit zu Zeit zum gemeinsamen Zubereiten, Gustieren, Schmausen und natürlich auch zum geselligen Erfahrungsaustausch.



Oktopus mit Cremolata und Thymianpolenta

Denn in diesem Verein finden sich Profi- und Hobbyköche sowie Feinspitze und Häferlgucker zum gemeinsamen Kochen in lockerer Atmosphäre zusammen. So auch, als Salzburgs ehemaliger Militärkommandant Karl Berktold zu gegrilltem Oktopus mit Gremolata und Thymianpolenta geladen hatte.