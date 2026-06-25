Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Exklusiv
  3. Mit Feuer und Flamme: Feinspitze am heißen Rost
Kitzbüheler Anzeiger
GrillABC

Kostprobe vom Oktopus gefällig? "Grill-Meister" Karl Berktold, flankiert von „Küchenhexe“ Anni Oberlechner (links) und Monika Adelsberger.

Foto: Alexandra Fusser

Exklusiv

St. Johann

von Alexandra Fusser
25. Juni 2026

Mit Feuer und Flamme: Feinspitze am heißen Rost

Die einen entzünden zu Sonnwend Fackeln auf Berggraten, die anderen fachen in der kürzesten Nacht des Jahres den Griller an – gesagt, getan: Der St. Johanner Verein Grill ABC hat sich in der alten Volksschule von Gasteig schon seit Längerem küchentechnisch eingerichtet. Dort treffen sich die Mitglieder von Zeit zu Zeit zum gemeinsamen Zubereiten, Gustieren, Schmausen und natürlich auch zum geselligen Erfahrungsaustausch.

Oktopus mit Cremolata und Thymianpolenta
Denn in diesem Verein finden sich Profi- und Hobbyköche sowie Feinspitze und Häferlgucker zum gemeinsamen Kochen in lockerer Atmosphäre zusammen. So auch, als Salzburgs ehemaliger Militärkommandant Karl Berktold zu gegrilltem Oktopus mit Gremolata und Thymianpolenta geladen hatte.

GrillABC

Karl Berktold lud zu Oktopus vom Grill - keine einfache Aufgabe.

Foto: Alexandra Fusser

Michael Stadler und Andreas Huber, beide Kochlehrer an den Tourismusschulen am Wilden Kaiser, bereiteten Frühlingsrollen mit Asia-Dips zu, während Profi-Koch Pavol Prokopovic Schaschlik vom Lamm auf den heißen Rost legte.

GrillABC

Auf dem großen Kugelgrill brutzelte Lamm-Schaschlik, zubereitet von Pavol Prokopovic, Marcel Strauß, Andreas Endstraßer und Josef Adelsberger (von links).

Foto: Alexandra Fusser

Anni Oberlechners Sonnwend-Dessert– Schokoküchlein mit spicy Ananasragout – mundete sowieso. Unter dem Strich war es ein Abend voller Genüsse – einfach köstlich!

GrillABC

Gemeinsames Anrichten ist Ehrensache: Karl Berktold wurde unterstützt von Monika Adelsberger, Enrique Fernandez und Michael Stadler (von links).

Foto: Alexandra Fusser
GrillABC

Pause muss sein: Andreas Huber (links) und Robert Hofer gönnten sich ein kühles Blondes.

Foto: GrillABC

Weitere Artikel:

Franzoni Fans

Exklusiv

Kitzbühel

23.06.2026

Exklusive Momente – 26/26

Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region.

Herztakt
ABO PUR

Exklusiv

Bezirk

18.06.2026

Kultur-Events im HerzTakt

In Scheffau hat sich ein kleines, aber feines Openair-Kulturfestival etabliert. Geboten wurden heuer Operette und Erzählkunst, Crossover und Kammermusik.

Christian Pauli

Exklusiv

Kitzbühel

16.06.2026

Exklusive Momente 25/26

Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region.

E-Paper
Aktuelles