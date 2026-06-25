Kostprobe vom Oktopus gefällig? "Grill-Meister" Karl Berktold, flankiert von „Küchenhexe“ Anni Oberlechner (links) und Monika Adelsberger.
Mit Feuer und Flamme: Feinspitze am heißen Rost
Die einen entzünden zu Sonnwend Fackeln auf Berggraten, die anderen fachen in der kürzesten Nacht des Jahres den Griller an – gesagt, getan: Der St. Johanner Verein Grill ABC hat sich in der alten Volksschule von Gasteig schon seit Längerem küchentechnisch eingerichtet. Dort treffen sich die Mitglieder von Zeit zu Zeit zum gemeinsamen Zubereiten, Gustieren, Schmausen und natürlich auch zum geselligen Erfahrungsaustausch.
Oktopus mit Cremolata und Thymianpolenta
Denn in diesem Verein finden sich Profi- und Hobbyköche sowie Feinspitze und Häferlgucker zum gemeinsamen Kochen in lockerer Atmosphäre zusammen. So auch, als Salzburgs ehemaliger Militärkommandant Karl Berktold zu gegrilltem Oktopus mit Gremolata und Thymianpolenta geladen hatte.
Karl Berktold lud zu Oktopus vom Grill - keine einfache Aufgabe.
Michael Stadler und Andreas Huber, beide Kochlehrer an den Tourismusschulen am Wilden Kaiser, bereiteten Frühlingsrollen mit Asia-Dips zu, während Profi-Koch Pavol Prokopovic Schaschlik vom Lamm auf den heißen Rost legte.
Auf dem großen Kugelgrill brutzelte Lamm-Schaschlik, zubereitet von Pavol Prokopovic, Marcel Strauß, Andreas Endstraßer und Josef Adelsberger (von links).
Anni Oberlechners Sonnwend-Dessert– Schokoküchlein mit spicy Ananasragout – mundete sowieso. Unter dem Strich war es ein Abend voller Genüsse – einfach köstlich!
Gemeinsames Anrichten ist Ehrensache: Karl Berktold wurde unterstützt von Monika Adelsberger, Enrique Fernandez und Michael Stadler (von links).
Pause muss sein: Andreas Huber (links) und Robert Hofer gönnten sich ein kühles Blondes.