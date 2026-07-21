Über Resilienz im Alltagsstress

Ein Abend voller Inspiration, persönlicher Geschichten und wertvoller Denkanstöße – so lässt sich die exklusive Lesung von Unternehmerin, Autorin und Mental-Health-Coach Nike Schröder beim Stanglwirt auf den Punkt bringen. Ihr Buch „Die Kunst, stark zu bleiben, wenn alles zu viel ist “ handelt von Resilienz, Selbstführung und der Frage, wie es gelingen kann, auch in herausfordernden Zeiten authentisch, gesund und kraftvoll zu bleiben. Die n ...