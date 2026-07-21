Sternstunden zum Auftakt

Die Highlights in 25 Jahren Sommertheater Kitzbühel: Gemeinsam mit Sängerin Astrid Golda, dem langjährigen Pianisten von Burgtheater-Doyen Michael Heltau, Otmar Binder und ihrer Tochter Marie Lou Reith, die an diesem Abend als Chanson-Sängerin debütierte, blickte Intendantin Michaela Reith auf bewegende Geschichten und besondere Momente aus einem Vierteljahrhundert zurück.



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