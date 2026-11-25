Alles Glühwein – so hätte das Motto am Eröffnungstag des Kitzbüheler Weihnachtsmarkts vor wenigen Tagen durchaus lauten können. Denn trotz wenig vorweihnachtlicher Temperaturen von 13 Grad Celsius floss das beliebte Heißgetränk in Strömen. Der Weihnachtsmarkt in der Hinterstadt und im Stadtpark ist längst zu einer liebgewonnenen Institution für die Kitzbüheler geworden und auch der erste im Bezirk, der seine Pforten öffnet. „Hier trifft man sich zum Hoangaschten und Genießen“, freute sich Bürgermeister Klaus Winkler, der den Verantwortlichen von Kitzbühel Tourismus großes Lob aussprach.



Auch Tourismusobmann Christian Harisch und Direktorin Viktoria Veider-Walser zeigten sich angesichts des enormen Besucherandrangs an einem Wochentag hocherfreut. Den Segen von oben spendete traditionell Stadtpfarrer

Michael Struzynski, der mit seinem Weihwasser Frau Holle zu baldiger Betriebsamkeit bewegen wollte.



Der umtriebige Geistliche segnete übrigens auch das Riesenrad, das heuer wieder gemächlich über dem Stadtpark seine Runden dreht. Anschließend ging es für ihn selbst hoch hinaus: Mit Kitzbühels singender Wirtin Rosi Schipflinger, Bürgermeister Klaus Winkler und dessen Ehefrau Irmi Winkler wagte er die Fahrt in luftige 35 Meter Höhe. „Herrlich da oben“, schwärmte Struzynski, der dem neuen Betreiber Florian Kollenberg zu seiner Attraktion gratulierte. Bis 28. Februar wird es in Kitzbühel in Betrieb sein.