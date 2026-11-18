Zum Jochberger Gesundheitstag hatte der Kulturausschuss mit Martina Kahr, Monika Hechenberger, Petra Wartbichler und Astrid Fröhlich sowie Dorfchef Günther Resch (von links) eingeladen. Sogar der Auraucher Bürgermeister Andreas Wurzenrainer (links) stattete der Veranstaltung einen Besuch ab. Zum Programm gehörten mehrere Ausstellungsstände, an denen unterschiedlichen Bereiche im Gesundheitssektor vorgestellt wurden, sowie ein Vortrag in der Volksschule Jochberg, bei dem es sich ebenfalls um die Gesundheit und den eigenen Körper drehte.