Anzeiger Exklusiv Woche 47
Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region. Herausragende Leistungen, charismatische Persönlichkeiten, prominente Gäste und charmante Schnappschüsse: Diese Bilder erzählen die Geschichten, die unsere Woche geprägt haben.
Jochberger Gesundheitstag mit dem Auracher Dorfchef Andreas Wurzenrainer, Martina Kahr, Monika Hechenberger, Petra Wartbichler, Astrid Fröhlich und Hausherr Bgm. Günter Resch (von links).
Alles rund um die Gesundheit
Zum Jochberger Gesundheitstag hatte der Kulturausschuss mit Martina Kahr, Monika Hechenberger, Petra Wartbichler und Astrid Fröhlich sowie Dorfchef Günther Resch (von links) eingeladen. Sogar der Auraucher Bürgermeister Andreas Wurzenrainer (links) stattete der Veranstaltung einen Besuch ab. Zum Programm gehörten mehrere Ausstellungsstände, an denen unterschiedlichen Bereiche im Gesundheitssektor vorgestellt wurden, sowie ein Vortrag in der Volksschule Jochberg, bei dem es sich ebenfalls um die Gesundheit und den eigenen Körper drehte.
Der Jochberger Kulturausschuss sowie die Standbetreiber freuten sich über die zahlreichen Besucher, die sich im Kultursaal informieren und ihrer Gesunheit etwas Gutes tun wollten.
Mitorganisatorin der Veranstaltung und Master of Aromapractice Martina Kahr brachte den Besuchern ihren Arbeitsalltag etwas näher.
Bürgermeister Günter Resch ließ sich am Jochberger Gesundheitstag von Heilmasseurin Christine Wörter durchkneten.
Dorfchef auf Massageliege
Bürgermeister Günter Resch entspannte im Rahmen des Gesundheitstages auf der Liege der Jochberger Heilmasseurin Christine Wörter und führte den Gemeindebürgern vor, was zu einem gesunden Leben beitragen kann. Bei so vielen Terminen sei die Massage für ihn eine willkommene Abwechslung, stellte der rührige Dorfchef fest. „Das tut richtig gut“.
Manfred Keuschnigg, Josef Mayr, Jubilar Johann Mayr und Peter Treichl (von links).
Traberlegende feierte 90er
Im Kreise seiner großen Familie und Freunde feierte Johann Mayr vulgo „Laffer Hansi“ (2. v. r.) im Café Rainer in St. Johann seinen 90. Geburtstag. Vom Trabrennverein gratulierten Manfred Keuschnigg (links) und Peter Treichl (rechts) der Traberlegende. Sohn Josef Mayr, der amtierende Vereinspräsident, freute sich mit dem Jubilar über das Präsent.