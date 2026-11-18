Wenn die Magdalena-Glocke beim Stanglwirt läutet, wird zu Tisch gebeten. So war es schon vor Jahrhunderten, als die Bauern mit ihrem eigenen Löffel zum Essen kamen. Diese alte Tradition erlebte bei „Löffel & Glas“ eine genussvolle Neuauflage – mit 14 Michelin-Sternen und jeder Menge Kochprominenz.



TV-Köche wie Tim Mälzer und Alexander Herrmann sowie Jan Hartwig, Andreas Döllerer, Richard Rauch und weitere Spitzenköche verwöhnten die Gäste gemeinsam mit dem Stanglwirt-Küchenteam an 15 Live-Stationen auf zwei Etagen rund um die Reithalle und die Hotelbar Tenne.



Statt eines klassischen Menüs war kulinarisches Flanieren angesagt. Ausgestattet mit einem persönlich gravierten Löffel kosteten sich die Feinschmecker durch raffinierte Kreationen der internationalen Spitzenküche und neu interpretierte Tiroler Spezialitäten. Erlesene Weine, Champagner und Live-Musik rundeten das Stanglwirt-Genussspektakel ab.

