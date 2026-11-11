Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Exklusiv
  3. "Bon appetit" in Gasteig
Kitzbüheler Anzeiger
Grill ABC

Franz Grössing und Leo Gradl: Die Doppel-Grill-Weltmeister luden zu französischer Hausmannskost.

Foto: Karl Berktold
ABO PUR

St. Johann

von Alexandra Fusser
11. November 2026

"Bon appetit" in Gasteig

Pissaladiere (Zwiebelkuchen mit Oliven und Sardellen), Lapin a la provencale (Kaninchen in Kräuter-Tomatensauce), Paella francaise (Reis mit Meeresfrüchten, Huhn und Gemüse): Hausmannskost aus Frankreich war das kulinarische Thema – doch was Franz Grössing und Leo Gradl in der Vereinsküche von GrillABC in Gasteig auf den Tisch zauberten, übertraf alle Erwartungen. Die anwesenden Gourmets durften auch selbst an Herd un ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles