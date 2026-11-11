"Bon appetit" in Gasteig

Pissaladiere (Zwiebelkuchen mit Oliven und Sardellen), Lapin a la provencale (Kaninchen in Kräuter-Tomatensauce), Paella francaise (Reis mit Meeresfrüchten, Huhn und Gemüse): Hausmannskost aus Frankreich war das kulinarische Thema – doch was Franz Grössing und Leo Gradl in der Vereinsküche von GrillABC in Gasteig auf den Tisch zauberten, übertraf alle Erwartungen. Die anwesenden Gourmets durften auch selbst an Herd un ...