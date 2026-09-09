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Kitzbüheler Anzeiger
Kitz Air Hubschrauber
Foto: KitzAir

Erpfendorf

von Kitzbüheler Anzeiger
09. September 2026

Kitz-Air investiert in seine Heli-Flotte

Kitz-Air investiert weitere 30 Millionen Euro in den Ausbau ihrer Spezialhubschrauberflotte und erwirbt drei zusätzliche „Airbus EC225 Super Puma“. Mit dieser Investition erweitert das österreichische Luftfahrtunternehmen seine Kapazitäten für die internationale Waldbrandbekämpfung und andere anspruchsvolle Spezialeinsätze. Das gab das Unternehmen in einer Aussendung bekannt.


Die leistungsstarken Großhubschrauber sollen während der europäischen Waldbrandsaison in verschiedenen Ländern Europas eingesetzt werden. Dank ihrer hohen Leistungsfähigkeit, großen Reichweite und erheblichen Löschwasserkapazität eignen sich die EC225 insbesondere für die Bekämpfung großer und schwer zugänglicher Waldbrände. Sie können dort eingesetzt werden, wo kleinere Hubschrauber aufgrund ihrer begrenzten Transport- und Löschleistung an ihre Grenzen gelangen.


Im Winter Verlegung nach Südamerika
Während der europäischen Wintermonate sollen die Hubschrauber nach Südamerika verlegt werden und insbesondere in Chile die dortige Waldbrandbekämpfung unterstützen. Durch die zeitlich versetzten Waldbrandsaisonen auf der Nord- und Südhalbkugel können die Maschinen nahezu ganzjährig eingesetzt werden. Mit der Neuanschaffung setzt Kitz-Air ihren Investitions- und Wachstumskurs fort. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre hat das Unternehmen insgesamt zwölf neue Hubschrauber im Gesamtwert von mehr als 75 Millionen Euro erworben. Diese umfangreiche Flottenerweiterung dient nicht allein dem wirtschaftlichen Wachstum, sondern vor allem dem Aufbau zusätzlicher Kapazitäten für Aufgaben, die unmittelbar dem Schutz von Menschen, Siedlungen, Infrastruktur und Natur dienen.

Die Hubschrauber werden u.a. bei Waldbränden, Naturkatastrophen, schwierigen Transport- und Versorgungsaufgaben sowie bei Einsätzen an kritischer Infrastruktur eingesetzt. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Leistungsprofile kann Kitz-Air je nach Einsatzlage flexibel reagieren und sowohl leichte als auch leistungsstarke Großhubschrauber bereitstellen.

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