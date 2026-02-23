Charity-Movienight "DaddiesonSkis"

🎬 DaddiesonSkis laden zur großen Charity-Movienight ins Filmtheater Kitzbühel



Am 27. Februar 2026 heißt es im Filmtheater Kitzbühel: Vorhang auf für einen besonderen Abend!

Die Truppe rund um DaddiesonSkis lädt unter dem Motto



„1 Abend – 2 Filme – Und das alles für den guten Zweck“



zu einer stimmungsvollen Movienight ein.



Ab 18.30 Uhr dreht sich alles um Spaß in der weißen Pracht, große Leinwandmomente und vor allem um gelebtes Miteinander. Höhepunkt des Abends ist die WELTPREMIERE von „#DADDIESONSKIS fünf – Universum Spezial; a freaggin’ tribute to the Oberpinzgau“ –

mit eindrucksvollen Bildern aus den Bergen rund um Kitzbühel und einer ordentlichen Portion augenzwinkernder Bonmots.



Als zweiter Streifen erwartet das Publikum „Mountains of the Moon“, ein visuell intensives Film-Erlebnis von Chris Benchetler, das Kunst, Natur und Bewegung auf einzigartige Weise verbindet – sportartenübergreifend und inspirierend.



Der gesamte Abend steht im Zeichen des guten Zwecks: Ziel ist es, möglichst viele „Euronen“ in die Kassa des VST Kitzbühel zu spülen. Abgerundet wird die Movienight durch eine große Tombola mit fantastischen Sachpreisen zahlreicher Partner.



Einlass ist ab 18.30 Uhr, Tickets sind im Vorverkauf erhältlich. -> www.tinyurl.com/daddiesonskis



Ein Abend für alle – jung oder alt, jedweden Geschlechts, blond oder braun.

Einzige Voraussetzung: Freude am Schmunzeln und an guten Geschichten.





