Foto: privat
08. September 2026
Auftakt nach Maß für die Damen der SPG Brixental
Von Beginn an zeigte die SPG Brixental einen engagierten Auftritt und versuchte, das Spiel an sich zu reißen. Die ersten Möglichkeiten konnten allerdings nicht genutzt werden. Stattdessen waren es die Gastgeberinnen, die den ersten Treffer der Begegnung erzielten. In der 20. Minute ging der FC Lechaschau mit 1:0 in Führung.
Die Brixentalerinnen ließen sich vom Rückstand jedoch nicht aus der Ruhe bringen und suchten weiter den Weg nach vorne. Die Reaktion folgte nur neun Minuten später: In der 29. Minute war Hanna Wurzrainer zur Stelle und sorgte mit ihrem Treffer zum 1:1 für den verdienten Ausgleich.
Mit diesem Spielstand ging es schließlich auch in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung lange offen. Die SPG Brixental versuchte weiterhin, ihre Möglichkeiten herauszuspielen und den entscheidenden zweiten Treffer zu erzielen.
Trotz vorhandener Möglichkeiten mussten sich die Brixentalerinnen lange gedulden. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug schließlich erneut Hanna Wurzrainer zu. In der 83. Minute erzielte sie ihren zweiten Treffer und brachte die SPG mit 2:1 in Führung.
Doppelpack von Hanna Wurzrainer
Die knappe Führung brachten die Gäste anschließend über die Zeit und machten damit einen gelungenen Saisonauftakt perfekt. Wurzrainer avancierte mit ihrem Doppelpack zur Matchwinnerin und sorgte dafür, dass die ersten drei Punkte mit ins Brixental genommen werden konnten.
Für die zweifache Torschützin stand nach dem Spiel aber vor allem der Erfolg der Mannschaft im Vordergrund. „Die zwei Tore waren sehr wichtig für die Mannschaft und für den Sieg“, so Wurzrainer. Besonders zum Saisonbeginn seien auch andere Faktoren entscheidend: „Motivation, Teamgeist und Selbstbewusstsein sind gerade am Anfang der Saison sehr wichtig. Ich denke, das haben wir aus diesem Spiel mitnehmen können.“
Nun gelte es, den Schwung aus dem Auftakterfolg in die kommenden Aufgaben mitzunehmen. „Ich hoffe, dass wir diese Punkte auch in den nächsten Spielen umsetzen und darauf aufbauen können“, blickt Wurzrainer bereits nach vorne.
Entsprechend zufrieden fiel auch das Fazit des Trainers aus. „Saisonauftakt gelungen, verdienter Sieg nach einem starken Auftritt von uns“, fasste er die Partie zusammen.
Trotz des erfolgreichen Starts gibt es aber bereits Punkte, an denen die Mannschaft weiterarbeiten möchte. Vor allem vor dem gegnerischen Tor soll in Zukunft noch mehr Konsequenz gezeigt werden. „Bei der Chancenauswertung und den Standards haben wir noch Luft nach oben“, weiß der Trainer.
Die Brixentalerinnen ließen sich vom Rückstand jedoch nicht aus der Ruhe bringen und suchten weiter den Weg nach vorne. Die Reaktion folgte nur neun Minuten später: In der 29. Minute war Hanna Wurzrainer zur Stelle und sorgte mit ihrem Treffer zum 1:1 für den verdienten Ausgleich.
Mit diesem Spielstand ging es schließlich auch in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung lange offen. Die SPG Brixental versuchte weiterhin, ihre Möglichkeiten herauszuspielen und den entscheidenden zweiten Treffer zu erzielen.
Trotz vorhandener Möglichkeiten mussten sich die Brixentalerinnen lange gedulden. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug schließlich erneut Hanna Wurzrainer zu. In der 83. Minute erzielte sie ihren zweiten Treffer und brachte die SPG mit 2:1 in Führung.
Doppelpack von Hanna Wurzrainer
Die knappe Führung brachten die Gäste anschließend über die Zeit und machten damit einen gelungenen Saisonauftakt perfekt. Wurzrainer avancierte mit ihrem Doppelpack zur Matchwinnerin und sorgte dafür, dass die ersten drei Punkte mit ins Brixental genommen werden konnten.
Für die zweifache Torschützin stand nach dem Spiel aber vor allem der Erfolg der Mannschaft im Vordergrund. „Die zwei Tore waren sehr wichtig für die Mannschaft und für den Sieg“, so Wurzrainer. Besonders zum Saisonbeginn seien auch andere Faktoren entscheidend: „Motivation, Teamgeist und Selbstbewusstsein sind gerade am Anfang der Saison sehr wichtig. Ich denke, das haben wir aus diesem Spiel mitnehmen können.“
Nun gelte es, den Schwung aus dem Auftakterfolg in die kommenden Aufgaben mitzunehmen. „Ich hoffe, dass wir diese Punkte auch in den nächsten Spielen umsetzen und darauf aufbauen können“, blickt Wurzrainer bereits nach vorne.
Entsprechend zufrieden fiel auch das Fazit des Trainers aus. „Saisonauftakt gelungen, verdienter Sieg nach einem starken Auftritt von uns“, fasste er die Partie zusammen.
Trotz des erfolgreichen Starts gibt es aber bereits Punkte, an denen die Mannschaft weiterarbeiten möchte. Vor allem vor dem gegnerischen Tor soll in Zukunft noch mehr Konsequenz gezeigt werden. „Bei der Chancenauswertung und den Standards haben wir noch Luft nach oben“, weiß der Trainer.
„Motivation, Teamgeist und Selbstbewusstsein sind gerade am Anfang der Saison sehr wichtig. Ich denke, das haben wir aus diesem Spiel mitnehmen können.“
Hanna Wurzrainer
Hanna Wurzrainer
Dass die SPG Brixental bereits zum Auftakt einen Rückstand drehen konnte, dürfte für die kommenden Aufgaben zusätzliches Selbstvertrauen geben. Die Mannschaft blieb auch nach dem 0:1 ruhig, kämpfte sich zurück und belohnte sich spät für ihren Einsatz.
Für die neue Saison haben sich die Brixentalerinnen einiges vorgenommen. Nach dem gelungenen Start macht der Trainer aus den Ambitionen seiner Mannschaft kein Geheimnis: „Unser Ziel ist klar: Top 3 in der Meisterschaft.“
Der Auftaktsieg in Lechaschau war dafür der erste erfolgreiche Schritt. Gleichzeitig ist nach nur einem Spiel klar, dass noch eine lange Saison bevorsteht. Gelingt es der Mannschaft, an die Leistung des ersten Spiels anzuknüpfen und gleichzeitig bei Chancenverwertung und Standards noch zuzulegen, soll der angestrebte Platz im Spitzenfeld erreicht werden.
Auch die Fans dürfen sich laut Trainer auf eine interessante Saison freuen: „Die Fans können sich auf sehenswerten Fußball einer hochmotivierten Mannschaft freuen.“
Die ersten drei Punkte sind jedenfalls eingefahren. Und mit der Art und Weise, wie die SPG Brixental den frühen Rückstand in Lechaschau in einen 2:1-Erfolg verwandelte, setzte die Mannschaft gleich zum Saisonstart ein erstes Ausrufezeichen.