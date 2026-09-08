Auftakt nach Maß für die Damen der SPG Brixental

Von Beginn an zeigte die SPG Brixental einen engagierten Auftritt und versuchte, das Spiel an sich zu reißen. Die ersten Möglichkeiten konnten allerdings nicht genutzt werden. Stattdessen waren es die Gastgeberinnen, die den ersten Treffer der Begegnung erzielten. In der 20. Minute ging der FC Lechaschau mit 1:0 in Führung.



Die Brixentalerinnen ließen sich vom Rückstand jedoch nicht aus der Ruhe bringen und suchten weiter den Weg nach vorne. Die Reaktion folgte nur neun Minuten später: In der 29. Minute war Hanna Wurzrainer zur Stelle und sorgte mit ihrem Treffer zum 1:1 für den verdienten Ausgleich.



Mit diesem Spielstand ging es schließlich auch in die Halbzeitpause.



Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung lange offen. Die SPG Brixental versuchte weiterhin, ihre Möglichkeiten herauszuspielen und den entscheidenden zweiten Treffer zu erzielen.



Trotz vorhandener Möglichkeiten mussten sich die Brixentalerinnen lange gedulden. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug schließlich erneut Hanna Wurzrainer zu. In der 83. Minute erzielte sie ihren zweiten Treffer und brachte die SPG mit 2:1 in Führung.



Doppelpack von Hanna Wurzrainer

Die knappe Führung brachten die Gäste anschließend über die Zeit und machten damit einen gelungenen Saisonauftakt perfekt. Wurzrainer avancierte mit ihrem Doppelpack zur Matchwinnerin und sorgte dafür, dass die ersten drei Punkte mit ins Brixental genommen werden konnten.



Für die zweifache Torschützin stand nach dem Spiel aber vor allem der Erfolg der Mannschaft im Vordergrund. „Die zwei Tore waren sehr wichtig für die Mannschaft und für den Sieg“, so Wurzrainer. Besonders zum Saisonbeginn seien auch andere Faktoren entscheidend: „Motivation, Teamgeist und Selbstbewusstsein sind gerade am Anfang der Saison sehr wichtig. Ich denke, das haben wir aus diesem Spiel mitnehmen können.“



Nun gelte es, den Schwung aus dem Auftakterfolg in die kommenden Aufgaben mitzunehmen. „Ich hoffe, dass wir diese Punkte auch in den nächsten Spielen umsetzen und darauf aufbauen können“, blickt Wurzrainer bereits nach vorne.



Entsprechend zufrieden fiel auch das Fazit des Trainers aus. „Saisonauftakt gelungen, verdienter Sieg nach einem starken Auftritt von uns“, fasste er die Partie zusammen.



Trotz des erfolgreichen Starts gibt es aber bereits Punkte, an denen die Mannschaft weiterarbeiten möchte. Vor allem vor dem gegnerischen Tor soll in Zukunft noch mehr Konsequenz gezeigt werden. „Bei der Chancenauswertung und den Standards haben wir noch Luft nach oben“, weiß der Trainer.