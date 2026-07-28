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Kitzbüheler Anzeiger
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Foto: Kitzbüheler Anzeiger
von Kitzbüheler Anzeiger
28. Juli 2026

Zwei E-Bikes vor Sportgeschäft gestohle

Unbekannte Täter stahlen am Montagin St. Johann zwei E-Bikes. Die Fahrräder waren mit einem Schloss miteinander gesichert.

Am Montagschlugen bislang unbekannte Täter zwischen 15 und 18.20 Uhr vor einem Sportfachgeschäft in St. Johann zu. Sie stahlen zwei E-Bikes, die mit einem Fahrradschloss miteinander verbunden und gesichert waren.

Nach Angaben der Polizei brachen die Täter das Schloss mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf und entwendeten die beiden Fahrräder. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion St. Johann in Tirol.

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