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  3. Managing Direktorin von McDonald's Österreich auf Hofbesuch beim Schörgerer
Kitzbüheler Anzeiger
McDonald's Besuch Schörgerer

Georg Lehner, Geschäftsführer der Berglandmilch eGen, Ellen Staudenmayer, Managing Direktorin bei McDonald’s Österreich und Stefan Lindner vom Schörgererhof.

Foto: McDonald's Österreich/Schösser

Oberndorf

von Kitzbüheler Anzeiger
25. Juni 2026

Managing Direktorin von McDonald's Österreich auf Hofbesuch beim Schörgerer

Beim Hofbesuch von Ellen Staudenmayer, Managing Direktorin von McDonald’s Österreich, am Schörgererhof in Oberndorf stand die Bedeutung regionaler Partnerschaften im Mittelpunkt. Am Schörgererhof machte sich Staudenmayer persönlich ein Bild von einem jener Betriebe, die Rindfleisch für McDonald’s Österreich liefern. Begleitet wurde sie von Georg Lehner, Geschäftsführer der Berglandmilch eGen.

Bereits 2015 ausgezeichnet
Der Schörgererhof wurde bereits 2015 als europaweiter Vorzeigebetrieb und erste sowie bislang einzige Rinder-Flagship Farm Österreichs ausgezeichnet. Als Flagship Farms werden innerhalb von McDonald’s Europa ausgewählte Partnerbetriebe hervorgehoben, die durch vorbildliche agrarische Praxis und einen sorgsamen Umgang mit Tier und Umwelt überzeugen.

„Der Schörgererhof ist für uns mehr als ein Lieferant – er ist ein Partner. Gemeinsam mit unseren Partnern entlang der Supply Chain und unseren Franchisenehmern stehen wir dafür, dass Qualität, Tierwohl und regionale Herkunft Hand in Hand gehen können“, so Staudenmayer. „Für uns ist wichtig, dass unsere Tiere ein möglichst natürliches Umfeld haben und wir den Hof so führen, wie wir es auch selbst verantworten können. Die Zusammenarbeit mit McDonald’s Österreich gibt uns dabei langfristige Sicherheit und funktioniert, weil beide Seiten dieselben Ansprüche an Qualität und Verantwortung haben“, so Stefan Lindner vom Schörgererhof.

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