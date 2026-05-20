Großer Erfolg für die Fesch'n Night in Fieberbrunn

Anfang Mai ging erneut die „Fesch‘n Night“ im Dorfzentrum in Fieberbrunn in Szene: Heimische Unternehmer präsentieren dabei Highlights ihres Sortiments – und das in kreativer Art und Weise sowie mit einheimischen Models. Die Koordinatorin des Regionsmarketing Pillerseetal, Fides Laiminger, zieht gute Bilanz: „Wir hatten sehr positive Rückmeldungen von den Betrieben sowie aus dem Publikum. Wir machen es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder.“

