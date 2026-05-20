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  3. Großer Erfolg für die Fesch'n Night in Fieberbrunn
Kitzbüheler Anzeiger
Feschn Night Mai 2026
Foto: Sina Bodingbauer

Fieberbrunn

von Elisabeth Galehr
20. Mai 2026

Großer Erfolg für die Fesch'n Night in Fieberbrunn

Anfang Mai ging erneut die „Fesch‘n Night“ im Dorfzentrum in Fieberbrunn in Szene: Heimische Unternehmer präsentieren dabei Highlights ihres Sortiments – und das in kreativer Art und Weise sowie mit einheimischen Models. Die Koordinatorin des Regionsmarketing Pillerseetal, Fides Laiminger, zieht gute Bilanz: „Wir hatten sehr positive Rückmeldungen von den Betrieben sowie aus dem Publikum. Wir machen es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder.“

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