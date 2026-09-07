Gerhard Brix, Gründer, CEO und Eigentümer von ALPS RESORTS, baute das Unternehmen seit 2011 zu einem der führenden Tourismusanbieter Österreichs auf.
Foto: Alps Resorts
Wirtschaft
07. September 2026
Gerhard Brix: Gründer und Wegbereiter
Mit 48 Jahren schlug Gerhard Brix ein neues Kapitel auf. Aus einer Marktlücke im alpinen Tourismus formte der Tiroler mit ALPS RESORTS eine der erfolgreichsten Ferienresort-Marken Österreichs. Eine Geschichte über Mut, Marktgespür und das perfekte Zusammenspiel.
Als Gerhard Brix 2011 in Kitzbühel den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, passte er in kein klassisches Gründer-Klischee: kein Start-up-Alter, kein mächtiger Konzern im Rücken, kein vorgezeichneter Erfolgsplan. Was er stattdessen im Gepäck hatte? Jahrzehntelange Tourismuserfahrung, ein belastbares Netzwerk, ein feines Gespür für Märkte und eine felsenfeste Überzeugung: Alpine Ferienimmobilien brauchen mehr als eine spektakuläre Kulisse und schöne Ausstattung. Sie brauchen ein Herz, professionelle Strukturen und Menschen, die Orte mit Leben füllen.
15 Jahre später zählt das Tiroler Unternehmen ALPS RESORTS mit über 45 Hotels und Ferienresorts und mehr als einer Million Nächtigungen pro Jahr zu den führenden Tourismusunternehmen Österreichs. Ein Jubiläum, das vom Mut erzählt an seine Ideen zu glauben und der Fähigkeit, ein Unternehmen so aufzubauen, dass es wachsen kann, ohne seine Wurzeln zu verlieren. „Mit 48 Jahren habe ich mich noch selbstständig gemacht. Aber in meinem Herzen war ich eigentlich immer schon Unternehmer.“
Wurzeln im Brixental: Gastfreundschaft vonklein auf
Geboren in Hopfgarten im Brixental, kam Gerhard Brix früh mit dem Tourismus in Berührung. Seine Mutter vermietete Privatzimmer, Gastfreundschaft gehörte ganz natürlich zum Alltag. Schon als Kind holte er die ankommenden Urlaubsgäste mit dem Handwagen vom Bahnhof ab. Auf dem Weg nach Hause nahm er seine Rolle als kleiner Reiseleiter erstaun-lich ernst und versorgte die Ankömmlinge bereits bestens mit den ersten Geschichten aus der Region.
Nach der Tourismusfachschule in St. Johann in Tirol begann er seine berufliche Laufbahn in Gastronomie und Vertrieb. Es folgten Stationen im Reisebüro Stoll in Söll, bei der International Leisure Group und viele prägende Jahre bei Eurotours in Kitzbühel mit Fokus auf Einkauf und Produktentwicklung.
Die Marktlücke: Ein echtes Bedürfnis erkennen
Die entscheidende Marktlücke sah Brix in den 2000er-Jahren. In Österreich entstanden viele Ferienapartments und Chaletanlagen. Gebaut und verkauft wurden sie professionell, doch für Vermarktung, Betrieb, Verwaltung und Gästebetreuung fehlten vielerorts passende Strukturen. Klassische Hotelbetreiber waren auf andere Abläufe ausgerichtet. Brix sah darin ein echtes, langfristiges Bedürfnis am Markt und startete ohne Fremdkapital, aus eigenen Ersparnissen und in den ersten Monaten ohne eigenes Gehalt.
Als Gerhard Brix 2011 in Kitzbühel den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, passte er in kein klassisches Gründer-Klischee: kein Start-up-Alter, kein mächtiger Konzern im Rücken, kein vorgezeichneter Erfolgsplan. Was er stattdessen im Gepäck hatte? Jahrzehntelange Tourismuserfahrung, ein belastbares Netzwerk, ein feines Gespür für Märkte und eine felsenfeste Überzeugung: Alpine Ferienimmobilien brauchen mehr als eine spektakuläre Kulisse und schöne Ausstattung. Sie brauchen ein Herz, professionelle Strukturen und Menschen, die Orte mit Leben füllen.
15 Jahre später zählt das Tiroler Unternehmen ALPS RESORTS mit über 45 Hotels und Ferienresorts und mehr als einer Million Nächtigungen pro Jahr zu den führenden Tourismusunternehmen Österreichs. Ein Jubiläum, das vom Mut erzählt an seine Ideen zu glauben und der Fähigkeit, ein Unternehmen so aufzubauen, dass es wachsen kann, ohne seine Wurzeln zu verlieren. „Mit 48 Jahren habe ich mich noch selbstständig gemacht. Aber in meinem Herzen war ich eigentlich immer schon Unternehmer.“
Wurzeln im Brixental: Gastfreundschaft vonklein auf
Geboren in Hopfgarten im Brixental, kam Gerhard Brix früh mit dem Tourismus in Berührung. Seine Mutter vermietete Privatzimmer, Gastfreundschaft gehörte ganz natürlich zum Alltag. Schon als Kind holte er die ankommenden Urlaubsgäste mit dem Handwagen vom Bahnhof ab. Auf dem Weg nach Hause nahm er seine Rolle als kleiner Reiseleiter erstaun-lich ernst und versorgte die Ankömmlinge bereits bestens mit den ersten Geschichten aus der Region.
Nach der Tourismusfachschule in St. Johann in Tirol begann er seine berufliche Laufbahn in Gastronomie und Vertrieb. Es folgten Stationen im Reisebüro Stoll in Söll, bei der International Leisure Group und viele prägende Jahre bei Eurotours in Kitzbühel mit Fokus auf Einkauf und Produktentwicklung.
Die Marktlücke: Ein echtes Bedürfnis erkennen
Die entscheidende Marktlücke sah Brix in den 2000er-Jahren. In Österreich entstanden viele Ferienapartments und Chaletanlagen. Gebaut und verkauft wurden sie professionell, doch für Vermarktung, Betrieb, Verwaltung und Gästebetreuung fehlten vielerorts passende Strukturen. Klassische Hotelbetreiber waren auf andere Abläufe ausgerichtet. Brix sah darin ein echtes, langfristiges Bedürfnis am Markt und startete ohne Fremdkapital, aus eigenen Ersparnissen und in den ersten Monaten ohne eigenes Gehalt.
„Als Unternehmer muss ich nicht jedes Instrument selbst spielen können. Meine Aufgabe ist es, die besten Musiker zu finden und dafür zu sorgen, dass sie gut zusammenspielen.“
Gerhard Brix
Gerhard Brix
Diese Anfangszeit prägt sein Verständnis von Wachstum bis heute: „Unser Motor war nie nur, größer zu werden. Wir wollten gleichzeitig auch immer besser werden.“ Wachstum sei kein Selbstzweck. Entscheidend sei, ob ein Standort langfristig funktioniert, die Qualität stimmt und das Unternehmen solide bleibt, um sich aus eigener Kraft weiterzuentwickeln.
Heute konzentriert sich Brix als Gründer, CEO und Eigentümer vor allem auf die strategische Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe, die finanzielle Ausrichtung und neue Geschäftsfelder. Sein Ziel: den alpinen Tourismus strukturell weiterzuentwickeln und nachhaltige Konzepte für Regionen, Investoren und Gäste zu schaffen.
Das Dirigenten-Prinzip: Verantwortung teilen
Als Mitglied im Senat der Wirtschaft Österreich beschäftigt er sich zudem mit Zukunftsfragen des Wirtschafts-standorts. Eine seiner wichtigsten Entscheidungen war es, früh die richtigen Köpfe ins Unternehmen zu holen. „Ich habe immer Menschen gesucht, die Dinge besser können als ich.“ Seine Führungsphilosophie beschreibt er so: „Als Unternehmer muss ich nicht jedes Instrument selbst spielen können. Meine Aufgabe ist es, die besten Musiker zu finden und dafür zu sorgen, dass sie gut zusammenspielen.“
Der Blick von Gerhard Brix bleibt auch nach 15 Jahren nach vorn gerichtet. „Wir stellen die Weichen für morgen am liebsten schon heute. Nicht erst, wenn es notwendig wird.“ Genau darin liegt die eigentliche Geschichte von ALPS RESORTS: im Mut zum späten Neuanfang, in der Erfahrung, Märkte richtig zu verstehen und in der Fähigkeit, ein Unternehmen so zu führen, dass aus vielen starken Einzelnen ein gemeinsames Ganzes wird.
Heute konzentriert sich Brix als Gründer, CEO und Eigentümer vor allem auf die strategische Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe, die finanzielle Ausrichtung und neue Geschäftsfelder. Sein Ziel: den alpinen Tourismus strukturell weiterzuentwickeln und nachhaltige Konzepte für Regionen, Investoren und Gäste zu schaffen.
Das Dirigenten-Prinzip: Verantwortung teilen
Als Mitglied im Senat der Wirtschaft Österreich beschäftigt er sich zudem mit Zukunftsfragen des Wirtschafts-standorts. Eine seiner wichtigsten Entscheidungen war es, früh die richtigen Köpfe ins Unternehmen zu holen. „Ich habe immer Menschen gesucht, die Dinge besser können als ich.“ Seine Führungsphilosophie beschreibt er so: „Als Unternehmer muss ich nicht jedes Instrument selbst spielen können. Meine Aufgabe ist es, die besten Musiker zu finden und dafür zu sorgen, dass sie gut zusammenspielen.“
Der Blick von Gerhard Brix bleibt auch nach 15 Jahren nach vorn gerichtet. „Wir stellen die Weichen für morgen am liebsten schon heute. Nicht erst, wenn es notwendig wird.“ Genau darin liegt die eigentliche Geschichte von ALPS RESORTS: im Mut zum späten Neuanfang, in der Erfahrung, Märkte richtig zu verstehen und in der Fähigkeit, ein Unternehmen so zu führen, dass aus vielen starken Einzelnen ein gemeinsames Ganzes wird.