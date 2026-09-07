Gerhard Brix: Gründer und Wegbereiter

Mit 48 Jahren schlug Gerhard Brix ein neues Kapitel auf. Aus einer Marktlücke im alpinen Tourismus formte der Tiroler mit ALPS RESORTS eine der erfolgreichsten Ferienresort-Marken Österreichs. Eine Geschichte über Mut, Marktgespür und das perfekte Zusammenspiel.



Als Gerhard Brix 2011 in Kitzbühel den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, passte er in kein klassisches Gründer-Klischee: kein Start-up-Alter, kein mächtiger Konzern im Rücken, kein vorgezeichneter Erfolgsplan. Was er stattdessen im Gepäck hatte? Jahrzehntelange Tourismuserfahrung, ein belastbares Netzwerk, ein feines Gespür für Märkte und eine felsenfeste Überzeugung: Alpine Ferienimmobilien brauchen mehr als eine spektakuläre Kulisse und schöne Ausstattung. Sie brauchen ein Herz, professionelle Strukturen und Menschen, die Orte mit Leben füllen.



15 Jahre später zählt das Tiroler Unternehmen ALPS RESORTS mit über 45 Hotels und Ferienresorts und mehr als einer Million Nächtigungen pro Jahr zu den führenden Tourismusunternehmen Österreichs. Ein Jubiläum, das vom Mut erzählt an seine Ideen zu glauben und der Fähigkeit, ein Unternehmen so aufzubauen, dass es wachsen kann, ohne seine Wurzeln zu verlieren. „Mit 48 Jahren habe ich mich noch selbstständig gemacht. Aber in meinem Herzen war ich eigentlich immer schon Unternehmer.“



Wurzeln im Brixental: Gastfreundschaft vonklein auf

Geboren in Hopfgarten im Brixental, kam Gerhard Brix früh mit dem Tourismus in Berührung. Seine Mutter vermietete Privatzimmer, Gastfreundschaft gehörte ganz natürlich zum Alltag. Schon als Kind holte er die ankommenden Urlaubsgäste mit dem Handwagen vom Bahnhof ab. Auf dem Weg nach Hause nahm er seine Rolle als kleiner Reiseleiter erstaun-lich ernst und versorgte die Ankömmlinge bereits bestens mit den ersten Geschichten aus der Region.



Nach der Tourismusfachschule in St. Johann in Tirol begann er seine berufliche Laufbahn in Gastronomie und Vertrieb. Es folgten Stationen im Reisebüro Stoll in Söll, bei der International Leisure Group und viele prägende Jahre bei Eurotours in Kitzbühel mit Fokus auf Einkauf und Produktentwicklung.



Die Marktlücke: Ein echtes Bedürfnis erkennen

Die entscheidende Marktlücke sah Brix in den 2000er-Jahren. In Österreich entstanden viele Ferienapartments und Chaletanlagen. Gebaut und verkauft wurden sie professionell, doch für Vermarktung, Betrieb, Verwaltung und Gästebetreuung fehlten vielerorts passende Strukturen. Klassische Hotelbetreiber waren auf andere Abläufe ausgerichtet. Brix sah darin ein echtes, langfristiges Bedürfnis am Markt und startete ohne Fremdkapital, aus eigenen Ersparnissen und in den ersten Monaten ohne eigenes Gehalt.

