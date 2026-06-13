Franchise Awards für Mary Poppins

Bei der diesjährigen Franchise-Gala des Österreichischen Franchise-Verbands in der Burg Perchtoldsdorf wurde Mary Poppins Österreich gleich doppelt ausgezeichnet. Neben dem „Franchise-System Newcomer Award 2026“ durfte sich auch Franchise-Partnerin Petra Fisch aus Mödling über den „Franchise-Partnerin Newcomer Award 2026“ freuen. In Kitzbühel eröffnete Sarah Lettenbichler (im Bild vorne) 2023 die Mary Poppins Agentur und unterstützt Familien bei der Suche nach liebevollen Nannys, zuverlässigen Haushaltshilfen und erfahrenen Haushältern. Die Unternehmerin bringt persönliche Erfahrung als Familienmanagerin sowie als Mutter mit.

