Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Exporttag 2026: Außenhandel als Säule der heimischen Firmen
Kitzbüheler Anzeiger
Tiroler Exporttag 2026
Foto: Die Fotografen/WK

Wirtschaft

von Elisabeth Galehr
18. Juni 2026

Exporttag 2026: Außenhandel als Säule der heimischen Firmen

Mehr als 200 Gäste nutzten den 20. Tiroler Exporttag in der WK Tirol, um sich mit 30 österreichischen Wirtschaftsdelegierten aus 132 Ländern auszutauschen. Das Jubiläum der größten Export-Informationsveranstaltung des Landes stand im Zeichen internationaler Marktchancen, persönlicher Beratung und neuer Geschäftskontakte. Eine Premiere gab es für Tiroler Start-ups: Sie konnten ihre Geschäftsideen erstmals direkt vor Wirtschaftsdelegierten präsentieren und Rückmeldungen aus internationalen Zielmärkten einholen.

Die Veranstaltung zeigte, welche große Bedeutung die Exportwirtschaft für Tirol hat. Wie der Anzeiger auf Nachfrage beim Leiter der Abteilung für Außenwirtschaft in der WK Tirol, Gregor Leitner erfuhr, exportierte Tirol im Jahr 2024 Waren im Wert von 16,62 Milliarden Euro, nach 16,44 Milliarden Euro im Jahr 2023 und 16,18 Milliarden Euro im Jahr 2022. Regionale Daten für das Jahr 2025 liegen noch nicht vor.

Die wichtigsten Absatzmärkte sind Deutschland mit 30 Prozent, die Schweiz mit 16 Prozent, Italien mit 10 Prozent, die USA mit 6 Prozent und Frankreich mit 4 Prozent.

Tiroler Exportschlager: Pharmaprodukte
Bei den Warengruppen liegen Pharmaprodukte mit 22 Prozent an der Spitze, gefolgt von Maschinen, mechanischen Geräten und elektrotechnischen Waren mit 20,5 Prozent. Weitere wichtige Exportbereiche sind Kupfer und Kupferwaren, Holz und Holzwaren sowie optische Geräte, Mess-, Prüf- und Präzisionsinstrumente mit jeweils 6 Prozent. Während der europäische Markt die größte Bedeutung für Tirols Unternehmen hat, entwickeln sich andere Regionen durchaus dynamisch. „Daraus ergeben sich Marktchancen. Daher sind die Handelsabkommen, die die EU mit anderen Ländern bzw. Regionen (z.b. Mercosur oder Indien) so wichtig“, so Leitner.

Weitere Artikel:

Symbolbild Ideen Netzwerk Glühbirne Innovation

Hopfgarten

17.06.2026

Ideenschmiede: Nächste Runde für Bürgerbeteiligung

Das Bürgerbeteiligungs-Format „Ideenschmiede“ findet in Hopfgarten für Menschen aus dem Brixental und der Wildschönau statt.

Hervis Symbolbild
ABO PUR

Kitzbühel

17.06.2026

Hervis sperrt auch in Kitzbühel zu

Sporthandelskette schließt 17 der 93 Filialen in Österreich, auch Gamsstadt betroffen.

Bergbahn AG KitzSki Vorstände und Aufsichtsrat 2026

Kitzbühel

16.06.2026

Bergbahn AG Kitzbühel präsentierte ihre Bilanz

Das Geschäftsjahr 2024/25 wurde mit einem Jahresüberschuss von rund 2,5 Millionen Euro abgeschlossen.

Start.N Jahresfeier 2026
ABO PUR

Kitzbühel

16.06.2026

Start.N Kitzbühel beging 5-Jahres-Feier

Das Kitzbüheler Gründerzentrum ist eine große Erfolgsgeschichte, die auf Mut aufbaut.

Franchise Award Mary Poppins 2026

Kitzbühel

13.06.2026

Franchise Awards für Mary Poppins

Bei der diesjährigen Franchise-Gala des Österreichischen Franchise-Verbands in der Burg Perchtoldsdorf wurde Mary Poppins Österreich gleich doppelt ausgezeichnet.

Fact Talks Betriebsnachfolge

Wirtschaft

12.06.2026

Betriebsnachfolge im Tourismus ist kein Selbstläufer

F.acT-Talk Tourismus: 45 Prozent der ca. 3.000 Übergaben im Tiroler Tourismus müssen noch geregelt werden.

Symbolbild Insolvenz

Wirtschaft

11.06.2026

KSV: Hohe Kosten als Treiber für Firmenpleiten

Laut KSV-Bilanz war der Kostendruck im Jahr 2025 einer der
Hauptfaktoren für Unternehmensinsolvenzen.

Segen Raiffeisenhaus Kirchdorf

Kirchdorf

11.06.2026

Neues Raiffeisenhaus Kirchdorf erhielt Segen

Das neue Raiffeisenhaus Kirchdorf wurde offiziell seiner Bestimmung übergeben. Über der barrierefreien Bankstelle liegen Wohnungen.

E-Paper
Aktuelles