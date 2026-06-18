Exporttag 2026: Außenhandel als Säule der heimischen Firmen

Mehr als 200 Gäste nutzten den 20. Tiroler Exporttag in der WK Tirol, um sich mit 30 österreichischen Wirtschaftsdelegierten aus 132 Ländern auszutauschen. Das Jubiläum der größten Export-Informationsveranstaltung des Landes stand im Zeichen internationaler Marktchancen, persönlicher Beratung und neuer Geschäftskontakte. Eine Premiere gab es für Tiroler Start-ups: Sie konnten ihre Geschäftsideen erstmals direkt vor Wirtschaftsdelegierten präsentieren und Rückmeldungen aus internationalen Zielmärkten einholen.



Die Veranstaltung zeigte, welche große Bedeutung die Exportwirtschaft für Tirol hat. Wie der Anzeiger auf Nachfrage beim Leiter der Abteilung für Außenwirtschaft in der WK Tirol, Gregor Leitner erfuhr, exportierte Tirol im Jahr 2024 Waren im Wert von 16,62 Milliarden Euro, nach 16,44 Milliarden Euro im Jahr 2023 und 16,18 Milliarden Euro im Jahr 2022. Regionale Daten für das Jahr 2025 liegen noch nicht vor.



Die wichtigsten Absatzmärkte sind Deutschland mit 30 Prozent, die Schweiz mit 16 Prozent, Italien mit 10 Prozent, die USA mit 6 Prozent und Frankreich mit 4 Prozent.



Tiroler Exportschlager: Pharmaprodukte

Bei den Warengruppen liegen Pharmaprodukte mit 22 Prozent an der Spitze, gefolgt von Maschinen, mechanischen Geräten und elektrotechnischen Waren mit 20,5 Prozent. Weitere wichtige Exportbereiche sind Kupfer und Kupferwaren, Holz und Holzwaren sowie optische Geräte, Mess-, Prüf- und Präzisionsinstrumente mit jeweils 6 Prozent. Während der europäische Markt die größte Bedeutung für Tirols Unternehmen hat, entwickeln sich andere Regionen durchaus dynamisch. „Daraus ergeben sich Marktchancen. Daher sind die Handelsabkommen, die die EU mit anderen Ländern bzw. Regionen (z.b. Mercosur oder Indien) so wichtig“, so Leitner.

