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Kitzbüheler Anzeiger
Brennerei Erber Vertriebsleiter
Foto: Erber

Brixen

von Kitzbüheler Anzeiger
25. Juni 2026

Erber Edelbrand GmbH: Rainer Klement neuer Vertriebsleiter

Die traditionsreiche Erber Edelbrand GmbH, Tirols älteste Brennerei, verstärkt ihr Führungsteam: Mit Rainer Klement übernimmt ein erfahrener Branchenkenner die Position des Vertriebs- und Marketingleiters. In seiner neuen Rolle wird er die Gastronomie in Österreich weiterhin betreuen und insbesondere den strategischen Ausbau des Deutschlandgeschäfts vorantreiben.

Rainer Klement bringt langjährige Expertise in der Lebensmittel- und Spirituosenbranche mit. Zuvor war er als Geschäftsführer bei der Dolomiti Alpenfeinkost GmbH in Lienz und Bozen tätig sowie auch Geschäftsführer der Bavarian Mountain Distillery GmbH in Memmingen innerhalb der Firmengruppe Prinz aus Hörbranz. „Die Marke Erber steht für höchste Qualität, handwerkliche Tradition und authentische Tiroler Brennkunst. Auf diesem Fundament wollen wir gemeinsam mit Rainer Klement den österreichischen Markt stabilisieren wie auch den deutschen Markt langfristig entwickeln“ so Christian Schmid, Geschäftsführer von Erber.

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