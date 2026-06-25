AI Summit war ein echter "Gipfel"

Wo sonst Ski-Weltcup-Geschichte geschrieben wird, rückte vergangene Woche die Künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt: Dieses Jahr fand der AI Summit Kitzbühel an der Hahnenkamm-Bergstation statt. Über 500 Teilnehmer kamen per Gondel auf den Berg, um sich in alpiner Atmosphäre über aktuelle Entwicklungen, Strategien und Anwendungen rund um KI auszutauschen.



Verschiedenste Themen und reale Anwendungsfälle wurde unter anderem im Starthaus der Streif sowie auf der gläsernen Mountain Stage diskutiert. Zu den Höhepunkten des Programms zählte eine exklusive Panel-Diskussion mit Moderator Markus Lanz. Die frühere österreichische Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck war ebenso zu Gast auf der Mountain Stage. Der Besuch in ihrer ursprünglichen Heimatregion freute sie sehr.



Für Organisatorin Lena Kornau war der Veranstaltungsort ein wesentlicher Teil des Konzepts. „Der Hahnenkamm schafft eine Atmosphäre, die eine Stadthalle einfach nicht bieten kann“, so Kornau. Auch die Reaktionen der Gäste seien sehr positiv gewesen. Viele hätten die Idee als außergewöhnlich und mutig bezeichnet. Besonders die Expo Area wurde zum Zeichen dafür, wie Technologie und Bergwelt miteinander verbunden werden können. Ein besonderer Blickfang bei der Veranstaltung war ein Roboter in Lederhosen, der von „Neoalp“ präsentiert wurde. Als Symbolbild verband er künstliche Intelligenz mit Kitzbüheler Tradition. Neben den fachlilchen Beiträgen standen Austausch und Networking im Mittelpunkt. Auch 2027 soll das Format wieder am Hahnenkamm über die Bühne gehen.