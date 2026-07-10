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Kitzbüheler Anzeiger
Urkunde WK Schmuckecke Wallner

Hermann Huber gratulierte Georg Wallner (r.).

Foto: WKT

Fieberbrunn

von Kitzbüheler Anzeiger
10. Juli 2026

20 Jahre Schmuckecke Wallner

Anlässlich des 20-jährigen Betriebsjubiläums der Schmuckecke Wallner in Fieberbrunn gratulierten WK-Bezirksobmann Hermann Huber und Bezirksstellenleiter Patrick Schönauer kürzlich persönlich und überreichten Inhaber Georg Wallner die Ehrenurkunde der Wirtschaftskammer Tirol. Mit seinem Engagement trägt Georg Wallner wesentlich zur Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Fieberbrunn bei. „Wir bedanken uns herzlich für den wertvollen Beitrag zur regionalen Wirtschaft und wünschen weiterhin viel Erfolg“, so Huber und Schönauer.

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