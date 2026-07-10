20 Jahre Schmuckecke Wallner

Anlässlich des 20-jährigen Betriebsjubiläums der Schmuckecke Wallner in Fieberbrunn gratulierten WK-Bezirksobmann Hermann Huber und Bezirksstellenleiter Patrick Schönauer kürzlich persönlich und überreichten Inhaber Georg Wallner die Ehrenurkunde der Wirtschaftskammer Tirol. Mit seinem Engagement trägt Georg Wallner wesentlich zur Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Fieberbrunn bei. „Wir bedanken uns herzlich für den wertvollen Beitrag zur regionalen Wirtschaft und wünschen weiterhin viel Erfolg“, so Huber und Schönauer.