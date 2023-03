Zweite Auflage in Vorbereitung

Vergangene Woche wurde in der Filiale der Tyrolia in St. Johann das Kochbuch „Kochts mit uns!“ präsentiert. Die Verkaufserfolge ließen nicht nur die Autorinnen strahlen. Tyrolia-Marketingchef Gerhard Rödlach kündigte eine weitere Auflage an.



St. Johann | Es geht weg wie die buchstäblich „warmen Semmeln“ – das Kochbuch „Kochts mit uns!“. Darin finden sich zahlreiche Rezepte zweier Köchinnen aus dem Bezirk, die mit ihren Videos in den Sozialen Medien weit über die Grenzen hinaus bekannt geworden sind. „Wir wollen die Leute wieder zum Kochen bringen und zeigen, dass es nicht schwer ist“, betonen Anita Brunner und Anni Oberlechner. Über 50.000 Abonnenten aus aller Welt verfolgen regelmäßig die selbstgedrehten Videos der beiden leidenschaftlichen Köchinnen.



Vergangene Woche präsentierten „Küchenschelle“ Anita Brunner und „Küchenhexe“ Anni Oberlechner ihr Kochbuch in der Tyrolia-Filiale in St. Johann. Da strahlte nicht nur Filialleiter Reinhard Atzl, der in Kürze in den Ruhestand geht, sondern auch Tyrolia-Marketingchef Gerhard Rödlach,der ebenfalls nach St. Johann gekommen war. So ist die Erstauflage von 3.500 Stück schon beinahe vergriffen. Eine weitere Auflage sei derzeit in Vorbereitung, kündigte Rödlach an. Es sei das Ziel der Tyrolia, das Angebot auch rund um die Sozialen Medien auszuweiten, da dort auch ein spezielles Publikum angesprochen werde.



An diesem Abend war auch Lektor Christian Wurzer zu Gast, der von der Zusammenarbeit mit den beiden Frauen erzählte. Die Laudatio hielt Anita Brunners Mann Fritz, dem der Stolz auf den Erfolg seiner Frau ins Gesicht geschrieben stand.

Das Geheimnis des Erfolges, so die Verantwortlichen der Tyrolia, sei die Fähigkeit, die Zubereitungsschritte einfach und schnörkellos freundlich zu erklären und in jeder Sekunde Freude am Kochen und Backen zu vermitteln... Mehr dazuz lesen Sie in der aktuellen Printausgabe KW13 Kitzbüheler Anzeiger. Margret Klausner

Bild: Einen Bestseller gelandet: Anni Oberlechner (links) und Anita Brunner haben gemeinsam ein Kochbuch geschrieben, das bereits zum Riesenerfolg wurde. Foto: Klausner