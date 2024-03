Zweimal Sick Trick Tour Family Days

Die Sick Trick Tour Family Days im KitzSki Family Park auf dem Kitzbüheler Horn (3. März) sowie im TriassicPark und Snowpark Steinplatte (24. März) erobern auch in diesem Winter die Freestyleherzen.



Kitzbühel, Waidring| Von Fun-slopes über Boxen bis hin zu zahlreichen Kickerspots bieten sich perfekte Gelegenheiten für den Einstieg in die Freestyle-Szene. Das Erlernen von Basic Tricks und richtigem Verhalten beim Freestylesport steht beim sogenannten Park-Coaching im Vordergrund. Am Ende winken allen Teilnehmern Medaillen aus Holz sowie personalisierte Parklizenzen.



Wer sich ein Überraschungsgeschenk sichern möchte, macht bei der STT Stempeljagd mit. Für Kids zwischen vier und zehn Jahren sind in und rund um die Funparkanlagen mehrere Stempelstationen versteckt, die es zu finden gilt.



Freestyle Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, die Teilnahme ist kostenlos und anmelden kann man sich am Eventtag vor Ort.



Programm für große und kleine Freestyler

Ein Rahmenprogramm mit chilliger Musik, Moderation und – unter anderem – dem Skidoo- und Pistenraupen-Mitfahrerlebnis auf dem Kitzbüheler Horn sorgt für Erlebnisfreude bei allen Besuchern. Das Kinderski-Karusell und die Snowtubingbahn sind ebenfalls geöffnet.



Auf der Steinplatte werden am „Winterspielplatz mit Weitblick“ Marshmallows auf offenem Feuer gezaubert.

Infos zu den Veranstaltungen findet man auf Facebook & Instagram @sicktricktour und unter www.sicktricktour.at KA

Bild: Action pur ist bei den beiden Stationen der Sick Trick Tour am Kitzbüheler Horn und auf der Steinplatte Waidring garantiert. Foto: David Hofer