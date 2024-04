Zweimal Himmel und zurück

Die Volksbühne St. Johann begibt sich mit dem Stück „Zweimal Himmel und zurück“ von Renate Harlander auf eine himmlische Reise. Die Premiere findet ab Samstag, 13. April, in der Alten Gerberei statt.



St. Johann | Was tun, wenn beim geplanten Banküberfall alles aus dem Ruder läuft und man sich plötzlich von Polizisten umstellt sieht? Buße tun und zwar in einem sündigen Dorf. Der verstorbene „Rennbahn-Schorsch“ hat einige Einträge in seinem Sündenregister und muss als Pfarrer Birnbaum zurück zur Erde, um fromme Taten zu vollbringen. Unterstützung bekommt er von der ewig jammernden Himmelsanwärterin Aloisia, die außer Kurt niemand hören oder sehen kann. Die ortsansässigen „schwarzen Schafe“ erschweren die Aufgabe und sorgen für allerhand Schwierigkeiten. Eine „himmlische“ Mission nimmt ihren Lauf.



Die Premiere ist am Samstag, 13. April, um 20 Uhr.

Weitere Vorstellungen sind am: 16., 26. und 27. April, 4., 11. und 12. Mai, jeweils um 20 Uhr; Nachmittagsvorstellung am Sonntag, 28. April, 15 Uhr. Die Aufführungen finden in der Alten Gerberei statt. Kartenreservierung online unter www.volksbühne.at; Restkarten an der Abendkassa. Foto: Volksbühne St. Johann