Zweimal Gold für Billardclub

Erfolgreiche 8-Ball Landesmeisterschaften für den Billardclub Saustall Fieberbrunn: Es gab zweimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze.



Fieberbrunn | Dem Fieberbrunner Billardclub gelang es, bei den Tiroler Meisterschaften in fast allen Altersklassen Teilnehmer zu stellen und tolle Leistungen abzuliefern.



In der U14-Klasse konnte Andrea Bachler einmal mehr ihre ganze Routine ausspielen und den Tiroler Meistertitel erobern. Ana-Maria Heissl erspielte sich Bronze.



Yannik Putzer startete mit einem Sieg in den Turniertag, musste sich aber im Viertelfinale geschlagen geben. In der Hoffnungsrunde konnte er sich dann gegen seinen Clubkollegen Joshua Oberacher knapp mit 3:2 für das Halbfinale qualifizieren. Dank eines weiteren knappen Sieges gelang dem Fieberbrunner schließlich der Einzug ins Finale, wo er sich nach einem hochklassigen Match knapp mit 3:2 geschlagen geben musste.



Im Damenbewerb konnte sich Marion Winkler gegen ihre Clubkollegin Christina Bachler mit 5:3 durchsetzen. Im Finale stand sie schließlich Sarah Kapeller vom Pool X-Press Innsbruck gegenüber und musste leider eine klare Niederlage einstecken.



Vereinsinternes Endspiel um den Meistertitel

Während sich Simon Astl in der allgemeinen Klasse nicht in Szene setzen konnte, kämpften sich Clemens Schober und Tobias Musil souverän ins Halbfinale. Dort gingen beide erneut als Sieger vom Tisch und so standen sich die beiden Vereinskollegen im Endspiel gegenüber.



Zum Abschluss lieferten sich die beiden frischgebackenen österreichischen Nationalkaderkollegen ein spannendes Duell. Am Ende bewies Tobias Musil die stärkeren Nerven und entschied das Turnier mit 5:3 für sich. Er darf sich somit erneut Tiroler Meister nennen und nahm stolz die begehrte Holz-Trophäe für die erfolgreiche Titelverteidigung entgegen. KA

Bild: Die erfolgreiche „Saustall“-Jugend (v.l.): Maximilian Graf, Yannik Putzer, Andrea Bachler, Ana Maria Heissl und Joshua Oberacher. Foto: BC Saustall