Zwei Landessiege für Kitzbühel

Erfolgreich waren die Musikschüler der LMS Kitzbühel sowie der LMS Brixental beim Landesmusikbewerb „Prima la Musica“ . Unter 700 Teilnehmern gingen zwei Landessiegerinnen hervor.



Kitzbühel, Westendorf | Beurteilt von einer internationalen fachkundigen Jury, präsentierten insgesamt 700 Musikschüler in den Altersgruppen A und B, in den Altersgruppen 1 bis 4 und in den Wertungskategorien „prima la musica plus“ sowie Volksmusik ihr musikalisch anspruchsvolles Programm in Innsbruck.

Die Teilnehmer kamen heuer aus den 27 Landesmusikschulen, drei Gemeindemusikschulen, den Südtiroler Musikschulen, dem Tiroler Landeskonservatorium, dem Konservatorium „Claudio Monteverdi Bozen“, dem Musikgymnasium Innsbruck und der Universität Mozarteum Salzburg sowie aus privaten Einrichtungen.



Aus der Landesmusikschule Brixental erspielte die 10-jährige Alexandra Aschaber aus Westendorf in der Altersgruppe B den „1. Preis“ in der Wertungskategorie „Zither“-Solo. Ihr Lehrer ist Wolfgang Schipflinger aus Kirchdorf.

Ergebnisse LMS Kitzbühel:

Landesssieger: Maria Hetzenauer - Zither; Johanna Hetzenauer - Hackbrett; 1. Preise: Flora Mitterer (Hackbrett); Luisa Pigneter (Gitarre); Laurens Mayer (Klavier); „Magic Flute“ - Sabrina Daxer, Lisa Filzer, Alena Zimmermann (Querflöte); „Lausdiandl‘n-Trio“ - Laurena Viertl, Maja Reiter, Valentina Berger -Wertungskategorie Volskmusik; Sandra Hochkogler (Hackbrett); 2. Preis: Luis Viertler (Gitarre), Sarah Krimbacher (Klavier).

LMS Brixental:

1. Preis für Alexandra Aschaber aus Westendorf (Zither); Lukas Schoner aus Auffach (Akkordeon).

Bilder:

1) 1. Platz für das Querflöten-Ensemble „Magic Flute“ mit Sabrina Daxer, Lisa Filzer und Alena Zimmermann sowie Lehrerin Barbara Nöckler.

2) Alexandra Aschaber aus Westendorf an der Zither erspielte für die LMS Brixental den 1. Platz in der Altersgruppe B. Foto: Schipflinger

3) Die Lausdiandln - Maja Reiter, Laurena Viertl und Valentina Berger holten beim Prima la Musica Wettbewerb den ersten Preis. Fotos: Land Tirol/Alberty; LMS Kitzbühel